Balaton Camino, avagy mindenki útja másodszor

Kétszáz kilométer, tíz szállás, három nő, tíz csapat – ez nem egy amerikai akciófilm története, hanem egy új kezdeményezésé, amely a Balatont és környékét egy kicsit másképp próbálja meg bemutatni. Nem véletlen, hogy a Balaton Camino túrát a Mol Nagyon Balaton is támogatta, és hivatalos eseménye volt az idei programsorozatnak.

Budavári Dóra a szervezők részéről a keddi Balatoni nyár műsorában elmondta, az útvonalat úgy alakították ki, hogy bebizonyítsák, egy átlagember is képes napi 20-25 kilométert gyalogolni, mindenfajta nagyobb felkészülés, előedzettség nélkül. Fájni fog, testileg és lelkileg is meg fogja viselni a túra a résztvevőket – mondta a szervező, aki maga is – Scherer Anna és Rákász-Losonczy Judit szervezőtársai társaságában – tavaly februárban és idén májusban is teljesítette a távot.

Mindenképpen jól jön egy útiterv

Arra mindenkinek felhívja a figyelmét, ha nekivágnak, akkor legyen itiner a résztvevőknél, ugyanis ha van tíz napja az embernek erre az útra, akkor útiterv és biztos szálláshely nélkül nehéz lesz teljesíteni. A távval kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet Budavári Dóra, hogy naponta húsz-huszonöt kilométernél többet senki ne teljesítsen, ugyanis ha egyik nap ennél többet gyalogol valaki, a következő napi szakasz nagyon rossz lesz.

Májusban nem csak a teljes távra lehetett csatlakozni, a szervező elmondása szerint sokan csak egy-egy szakaszokon tartottak a caminóval – családoknak egyébként is így ajánlja a kétszáz kilométer teljesítését Budavári Dóra –, de az is előfordult, hogy akik csak az első két szakaszra vállalkoztak, végül végig maradtak.

Ősszel lesz a következő camino

Látványos balatoni tájakon át vezetett a Balatoni Camino útja, hangzik el a műsorban, és aki kedvet kapott a túrához, annak Budavári Dóra azt ajánlja, hogy bármilyen sorrendben végigjárhatja saját szervezésben, de ha szervezetten szeretné megtenni a mintegy 300 ezer lépést, akkor arra valószínűleg őszig várnia kell, hiszen – mint elhangzik – az őszi Balaton köré tervezik a következő Balaton Caminót, a pontos dátumot a Facebook-oldalukon fogják közölni.