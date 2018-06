A Balaton partjáról jött az Év Fagylaltja

Egy fiatal cukrásznő a közelmúltban megnyerte az Év Fagylaltja versenyt. 72 fagylaltból az ő bazsalikomos málna fagyija nyerte el a zsűri ízlését, valamint egy másik fagylaltja Szeged városának különdíját (és egy harmadik nyalánksága pedig az Év fagylaltjának bronzérmét). A Kossuth Rádió szombat délelőtti műsorában Somogyi Renáta úgy fogalmazott: a versenyen teret engedhetett fantáziájának. Ami nem volt légből kapott, hiszen a családi cukrászdából kiindulva több mint két évtized állt rendelkezésére, hogy azt kiművelje.

Maga a bazsalikomos egy fanyar íz, míg a málna édes, de nem ez volt a díjnyertes cukrász első választása: mint elmondta, az első választása a rozmaring volt, de hiába érezte jónak, úgy vélte, az a magyar szájízhez nem passzolt, ugyanis szerinte nehezen társíthatták volna a rozmaringot más ételhez, és mivel a bazsalikom kedveltebb fűszer, ezért inkább erre esett a végső választása.



Mivel speciális módszerrel nyerték ki az ízt a fagylalthoz, ezért amíg elérték a kívánt ízkombinációt, az másfél, de akár két hónapos munka is lehetett, ugyanis nem volt mindegy, hogy mennyi bazsalikomot áztatnak ki vízbe ahhoz, hogy megkapják a díjnyertes ízt – árulta el a legnehezebb műhelytitkokat a gyenesdiási cukrász, aki szerint a legnagyobb nehézséget az jelentetett, hogy se a bazsalikom, se a málna ne domináljon. Maga a kóstolás is nehéz volt a megfelelő íz kiválasztásában – fejtette ki – hiszen egy nap maximum négy különféle ízt tudnak megkóstolni, így egy idő után már a vendégeknek és a cukrászda személyzetének jutott az a megtisztelő feladat, hogy megkóstolja a legújabb bazsalikomos málna-verziókat.

Somogyi Renáta szerint egyébként a magyarok nyitottak az új ízekre, szerinte 10-ből legalább 7 ember kipróbálja a legújabb ízeket, ízkombinációkat. És újdonságokból nincs hiány: visszaidézte, azon a versenyen, ahol nyert, idén is voltak különleges fagyik, idén pl. valaki rozé fröccsös fagyival nevezett be, de volt rózsás-fehér csokoládés is. Szerinte egyébként minden ételből lehet fagyit készíteni, így például lilaképosztás-tormás, valamint lecsós fagylaltot is. Természetesen minden fagyi a jó alapanyagokkal kezdődik, így nem véletlen, hogy ők is csak is kiváló nyersanyagokkal dolgoznak Gyenesdiáson – árulta el sikerének egyik titkát a fiatal cukrász.

Üzleti titkáról is elárult egy-két titkot a gyenesdiási cukrász: ha az előrejelzések meleg időt jósolnak, akkor több fanyar, friss ízt készítenek be a pultba nyitásra, viszont ha meleg és eső is várható, akkor fele-fele arányban vannak gyümölcsös és édes ízek cukrászdájának fagylaltos pultjában.

Magával a magyar fagylalttal kapcsolatban elmondta, a magyar emberek szeretik a kiváló minőségű fagylaltot, és amióta a gasztroforradalom is elérte a cukrászdákat, bátran mernek hozzányúlni új ízekhez, de – mint kijelenti – az a legfontosabb, hogy a cukrászdákba betérők napról-napra kiváló minőségű fagylaltot kapjanak.