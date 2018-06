Csak egy kattintásnyira a Balatoni gasztrotérkép

A prémium kategóriás éttermeket, vendéglátóhelyeket, borászatokat összegyűjtő oldalról és telefonos appliklációról egy pillanat megtaláljuk a hozzánk legközelebb levő helyet, ahol ehetünk,ihatunk, jól érezhetjük magunkat a gyönyörű Balaton mellett.

A Balatoni Gasztrotérkép csapata idén nyárra üdítő újdonsággal jelentkezett: egy kattintással letölthető telefonos applikációjukban megmutatják a fiatal hazai vállalkozók új helyeit, friss nyitásait, mi pedig tényleg csak egy kattintásnyira, és talán egy saroknyira, néhány kilométernyire leszünk a bemutatott éttermektől, borászatoktól, cukrászatoktól a Balaton közvetlen környékén és a balatoni régióban.

Pazar Coffee Company. Fotó: Szabó Miklós

A társaság papír alapú kiadványa az applikáció mellett továbbra is elérhető több száz ponton a Balatonnál és a fővárosban is. Idén 120 ezer példányban, összesen 64 vendéglátóhellyel a “fedélzeten” – köztük éttermek, borászatok, cukrászdák és szálláshelyek – jelent meg az kiadvány.

Szauer Judit és Budavári Dóri, a Balatoni gasztrotérkép kitalálói. Fotó: Szabó Miklós

Szauer Judit, újságíró, pr szakember, a Balatoni Gasztrotérkép édesanyja három évvel ezelőtt épp egy csopaki étteremben beszélgetett az ottani tulajdonosokkal, amikor felmerült a kérés: valahogy, kampányokon kívül is meg kellene mutatni azt, hogy a balatoni vendéglátóhelyek nemcsak nyáron léteznek. Hogy a szezonon kívül ősszel, és a kemény télen is akadnak jól működő helyek, amelyek sokszor azért kénytelenek lehúzni a rolót, mert a régi beidegződés, miszerint Balaton egyenlő a nyárral, még mindig tartja magát.

A Balatoni Gasztrotérkép Applikáció (fejlesztő: Makery) ingyenesen letölthető az App Store-ból és a Google Play-ből is, a kiadvány pdf formátumban is bárki számára elérhető a www.gasztroterkepek.hu weboldalról is, a papír alapú Gasztrotérkép pedig továbbra is ingyenes, kétnyelvű (magyar és angol) és június 1-től megtalálható több, mint százhúsz kiemelt balatoni és többtucat budapesti turisztikai ponton, a balatoni régióban lévő MOL töltőállomásokon, a Nagyon Balaton fesztiválsorozat egyes rendezvényein, valamint a Gasztrotérképen szereplő 64 partnernél is.

- Nekem a Balaton igazi szerelem, nem beszélve a gasztronómiáról, épp azért tényleg szívügy a kis ötletből azóta nagyra nőtt lehetőség, hogy megmutassuk a prémium kategóriás éttermeket, vendéglátóhelyeket a Balaton körül. Azokat, amelyek szívvel-lélekkel dolgoznak, jó ételekkel, italokkal, szálláshelyekkel várják a vendégeiket – mesélte Judit. – Azért is volt viszonylag egyszerű dolgunk eleinte Budavári Dóri társalapítóval, mert azt láttuk, hogy a kezdeményezésünkre szinte egy baráti közösség fogott össze.

Összehívtuk Balatonfüred, Tihany, Csopak, Paloznak települések gasztro vállalkozóit, hogy gondolkodjunk együtt a lehetőségeken, azon, hogyan lehetne kimozdulni az előbb említett nehéz helyzetből. Azoknak a vállalkozóknak, akik megértették, hogy érdemes együttműködniük, hogy nem konkurensek hanem partnerei lehetnek egymásnak a piacon, azt gondolom megérte, megéri, jelen legyenek a Balatoni gasztrotérképen. Az applikáció mellett az idei az ötödik térképünk, korábban két északi parti, egy déli parti és a tavalyi első, egész Balatont felölelő kiadvány jelent meg. A projektben résztvevő vendéglátóhelyek száma három év alatt megsokszorozódott, ami egyértelműen jelzi, hogy egyre több fiatal vállalkozó hisz a magas minőségű vendéglátásban, és a klasszikus értelemben vett “szezon” meghosszabbításában is.

A nyomtatott gasztrotérképek után jutottunk el mára oda, hogy a telefonra letölthető applikációval könnyen rátalálhatunk egy balatoni vendéglőre, kávézóra, cukrászdára, borászatra vagy szálláshelyre.

Péklány kézműves pékség. Fotó: Szabó Miklós

- Számotokra mi a fő szempont a vendéglátóhelyek kiválasztásakor?

- A térkép elindulásakor kaptunk hideget és meleget is, voltak, akik azt mondták, így könnyű, ez csupán egy katalógus, amibe ha fizetsz, bekerülhetsz. Nos, ez azért így nem igaz. A fő szempont továbbra is az, hogy az egész évben nyitva tartó prémium kategóriás helyeket mutassuk be, azután, hogy a mi szűrőnkön átjutottak. Mi nem minősítő rendszer alapján dolgozunk, persze sok mindenre figyelünk, amikor kiválasztunk egy új helyet, a kölcsönös szimpátia az, ami végül dönt. Természetesen a vállalkozók fizetnek hozzájárulási díjat, azért, hogy elérhetők legyenek a Balatoni Gasztrotérképen, hiszen a fejlesztést valamilyen anyagi forrásból finanszíroznunk kell.

De bárki megkeres minket, vagy ajánl egy új helyet, egyeztetés után felkerekedünk és megnézzük.

- Gondolom ez azt jelenti, hogy nagy csapatban dolgoztok.

- Ha a kétszemélyes stábot, Kerekes Kata grafikusunkkal együtt háromszemélyeset nagyobb csapatnak lehet nevezni, akkor azok vagyunk – mondja nevetve Judit. – A fejlesztést természetesen egy profi nagy csapat készítette, de mindaz, ami mögötte van, a tartalom, az hármunk munkája. Vannak tanácsadóink, helyi embereink, akik nagyon sokat segítenek, igyekszünk jó kapcsolatot ápolni más, hasonló jellegű balatoni gasztro oldal, könyv szerkesztőivel, hiszen az, ha minél több szereplős egy piac az végülis a vendég számára a legjobb.

Fotó: Szabó Miklós

- Van-e már visszajelzés arról, hogyan fogadták az új fejlesztést?

- Szerencsére jók a tapasztalatok, az applikációval, annak letöltésével, használatával számunkra is követhető, hogy valójában hányan tekintik iránytűnek a Balatoni Gasztrotérképet. A végcél az, hogy minél több balatoni felfedező minél több jó helyre juthasson el, mindenki számára színesebbé válhasson az összes évszak a Balatonnál.