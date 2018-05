Szent Jakab-kagyló, ponzu, avokádókrém, lazackaviár - átadták a Gourmet díjakat

Idén is óriási érdeklődés övezte a legmenőbb hazai gasztrofesztivált. Négy nap alatt több mint húszezren kóstolták meg a finom falatokar és jó borokat a Millenárison.

Évek óta egyre nagyobb az érdeklődés a minőségi gasztronómia iránt, így nem csoda hogy a szakma legnagyobb presztízsű kiállításán is nagy volt idén a forgalom és minden feltétel adott volt, hogy “egyhelyben” végigkóstolhassuk Magyarországot.

Hagyományteremtő szándékkal tavaly indult a Gourmet díj, amelynek keretében díjazzák a fesztivál legjobb kiállítóját és legjobb ételét. A díjakat Pohner Ádám, a Kistücsök séfhelyettese adta át, aki hazánkat képviseli majd a Bocuse d’Or szakácsverseny európai fordulóján Torinóban. A szakmai zsűri értékelésén túl a közönség is szavazhatott kedvenceire, így két kategóriában is adtak át díjakat, sőt, egy különdíj is gazdára talált.

Fotó: Kálló Péter

A gasztroszakemberekből álló zsűri idén a legjobb ételnek a Kreinbacher Bistro alkotását választotta, ami nem más, mint a „Szent Jakab-kagyló, ponzu, avokádókrém, lazackaviár”. Díjat kapott a legjobb kiállító is, ebben a kategóriában összhatást, az ételek konzisztenciáját és minőségét, a stand megjelenését, illetve a fesztivál szempontjából hozzáadott értéket vizsgálták. 2018. legjobb kiállítója az Innio Étterem lett.

A Legjobb édesvízi halból készült étel kategóriában egy különdíjat is kiosztottak, amit a szakma bírálata alapján a Kistücsök étterem – „Házi kenyérgombóc nyurgaponty császárhússal, sóska szósszal” étele kapott. A látogatók is szavazhattak: a közönség szerint a legjobb kiállító és étel kategóriában a gyöngyösi Bori Mami vitte el a pálmát.