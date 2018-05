Tudom, mit eszel az idei Gourmet-n!

Izgalmas ízkalandok várnak ránk, hiszen mindenből a legjobbat kínálja idén a gasztrofesztiválok legjobbika, a Gourmet, május 17-20 között, a Millenárison.

Az idei Gourmet Fesztivál fő témája a gombóc, a kaviár és a pezsgő, de mindenki hozza a saját konyhájának legízletesebb falatjait is.

Igazi finomságnak ígérkezik a hideg túrógombóc, főleg ha ezúttal eperrel és bodzával kínálják. Kicsit szokatlanabb, de nem hangzik rosszul a csalános házitészta sem. Ugyancsak egyszerűnek tűnik a rebarbarás képviselőfánk is, bár ha hozzátesszük, hogy az első magyar Michelin-csillagos étterem séfje készíti, akár még meg is lepődhetünk. Úgy tűnik, a Michelin-csillagosok az egyszerűségre törekszenek, a legutóbb csillagot, immár a másodikat kapott hazai éttermünk egyik kínálata rendkívül egyszerűnek tűnik: szilva és gombóc.

Lényegesen összetettebb hallásra a fehércsoki-gombóc, citrusos karottával, de izgalmas ízkaland lehet a nyírségi gombócsaláta is, vagy a szilvás gombóc-kenyérfagylalt kombó. És akkor lassítsunk egy kicsit: a Slow Food és Wine kiállítók összekapcsolják a gasztro-élvezetet a felelősséggel, fenntarthatósággal és természet tiszteletével. A GMO-mentes, helyhez kötődő, friss, adalékanyagmentes alapanyagokat, tradicionális termelési kultúrákat kötik össze a modern gaszto-élménnyel.

2015-ben a Gourmet fesztiválon Budapesten, a Millenáris Parkban (MTI Fotó: Kallos Bea)

A kaviárfronton egy egyszerű, de minden bizonnyal ízletes falatnak ígérkezik a zsíroskenyér füstölthering-kaviár, de lesz a Gourmet kínálatában „velőscsont” imperial kaviárral, vagy arany kaviár-túrógombóc is. És aki még bírja, elkalandozhat egy másik helyre, ahol füstölt fürjtojásos tartlet lesz a tányéron pisztráng kaviárral vagy „all you can eat”, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy a szendvicset a csomagolással együtt ehetjük meg. Desszertnek meg jöhet a „Gerbeaud 160” torta, aminek legfontosabb alapanyaga egy különleges, kifejezetten a Gerbeaud 160. születésnapjára készített Cacao Barry Or Noir 71,9 százalékos kakaótartalmú étcsokoládé.

Pünkösdkor tehát irány a Millenáris, ahol a Gourmet belépő mellé jár egy Spiegelau borospohár, egy Electrolux street food falatka, Stella Artois, Leffe, Hoegaarden vagy Belle-Vue Kriek sörkóstoló, Grand Tokaj borkóstoló, villányi RedY bisztróbor kóstoló, naponta az első 500 látogatónak Martini welcome pezsgő, naponta az első 1000 látogatónak 1 darab Rauch Fresh 0,33L-es gyümölcslé, saját összeállítású street kitchen fűszerkeverék naponta az első 500 látogatónak, egy BBC Goodfood magazin naponta az első 1000 látogatónak, valamint számos érdekes előadás és kóstoló a gasztroszínpadon, illetve ingyenes gyerekprogramok a kerek perec gasztronómiai játszótéren és a chefparade főzőiskolában.