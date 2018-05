A finom fagylalt titka a minőség és az odafigyelés

A cukrászdák és fagylaltozók pultjában minden évben más és más különlegességekkel találkozhatunk a megszokott ízek mellett. Egyre többen fordítanak figyelmet arra is, hogy az ételallergiások is megtalálják a kínálatukban a számukra fogyasztható fagylaltokat.

Kínából indult hódító útjára a jeges finomság

Bár a fagylaltnak leginkább Olaszországban van kultúrája, mégsem az olaszok készítették el a világ első jeges hűsítőjét. A mediterrán népeket évszázadokkal megelőzték a kínaiak. A távol-keleti országban jéggel és hóval kevert gyümölcslével igyekeztek évezredekkel ezelőtt az elöljárók kedvében járni, majd ez a receptúra elterjedt az ókori Egyiptomban is, és némi kerülővel eljutott a Római Birodalomba.

A történetírók arról tesznek említést, hogy a rettegett Néró császár is előszeretettel hódolt a jeges nyalánkságnak. Kedvenc fagylaltját rózsavízből, gyümölcsökből és mézből keverték ki. A finomsághoz a jeget a több száz kilométerről található hegységekből szállították a birodalom központjába.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Az első igazi fagylaltkészítőnek egy palermói származású férfit tartanak: Francesco Procopio del Coltellit, aki a feljegyzések szerint 1686-ban rukkolt elő a hűs a finomsággal párizsi kávézójában. Coltelli mutatta be a franciáknak a gelatót, a sorbet olasz verzióját, amelyet kis porcelánedényekben szolgáltak fel a vendégeknek.

Kezdetekben csak keveseknek adatott meg a „hideg nyalánkság”

Mohácsy Tünde, a pátyi Caffe Trevi cukrászda ügyvezetője a Híradó.hu megkeresésére elmondta, hogy bár egyes feljegyzések említést tesznek arról, hogy Beatrix királyné révén már vélhetően Mátyás király is ismerhette ezt a hűsítő finomságot, de hazánkban a 19. században vált igazán népszerűvé a fagylaltozás szokása.

Azonban akkoriban is csak egy kiváltságos réteg engedhette meg magának, hogy melegebb időben ezzel az édességgel hűtse magát. Több mint száz éve költséges volt a jég hazánkba szállítása, amellyel hűteni tudták a gyümölcskocsonya-szerű finomságokat.

Az ipari forradalom vívmányainak és a technika fejlődésének – amely nem utolsósorban a hűtési rendszereket is forradalmasította – köszönhetően az 1900-as évek elejétől egyre elterjedtebbé vált a fagylaltozás szokása.

A szakértő érdekességként hozzátette, hogy az első fagyireceptekre egy 1700-as évek közepéről származó erdélyi szakácskönyvben bukkantak rá. Ez a kötet az eper- és a pisztáciafagylalt receptjét írta le.

A boldog békeidőkben Magyarországon a randevúk elmaradhatatlan részei voltak a cukrászdák, és a polgári réteg is előszeretettel látogatta ezeket a vendéglátóhelyeket, amelyeket elismert cukrászcsaládok üzemeltettek – tette hozzá Mohácsy Tünde.

A fagylaltkészítés technikájában az olaszok jeleskednek



Az ügyvezető megjegyezte, hogy az utóbbi évtizedekben egyértelműen az olasz trendek dominálnak idehaza is. A fagylaltkészítéssel kapcsolatban elmondta, hogy maga a hűsítő édesség attól lesz finom és különleges, hogyha megvan az érési folyamata. A hagyományos fagylaltokat tejjel és tejszínnel készítik, ezeket pedig keverni kell. A keverési folyamatra azért van szükség, hogy a levegőbuborékok kikerüljenek a masszából.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A főzéshez és a tároláshoz is más-más gépeket használnak, és professzionális, főként olasz fagyasztógépek is segítik a cukrászok munkáját. Egy átlagos teljesítményű gép három-hat litert tud kifagyasztani, de léteznek olyan csúcsminőségű gépek is, amelyek egyszerre akár 15 liter fagyival is elbírnak.

Kézműves fagylaltok esetében a fagyasztás során még inkább oda kell figyelni minden apró részletre, mert egy kis figyelmetlenség is sokat elvehet a végtermék krémességéből és állagából. A szakértő a kézműves jelzővel kapcsolatban elmondta, hogy manapság kezd ez a kifejezés elcsépeltté válni, és egyre több olyan termékre is mondják, amelyre egyáltalán nem igaz.

Mohácsy Tünde – akinek cukrászdája az idén ünnepli fennállásának tízéves évfordulóját – leszögezte, hogy neki és munkatársainak a kezdetek óta a minőség az első a termékek előállításában és a vendéglátásban. A fagylaltok alapanyagául szolgáló tejet környékbeli gazdáktól szerzi be, és a gyümölcsök zömét is hazai termelőktől vásárolja.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Számára a kézműves kifejezés azt jelenti, hogy minden folyamatban jelen van az emberi kéz, és a félkész porok helyett a minőségi alapanyagokra és a szakszerű eljárásra helyezi a hangsúlyt. Ez a fajta törődés és odafigyelés járult hozzá véleménye szerint ahhoz, hogy pár év alatt kialakult a törzsvásárlói körük, és az ország több pontjáról köszönthetnek visszajáró vendégeket.

A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete több mint húsz éve hirdeti meg az Év fagylaltja versenyt. A verseny célja a hagyományos jó minőségű kézműves fagylalt népszerűsítése. Az idei döntőnek is Szeged ad majd otthont. A 2018-as versenyre hetvenkét fagylaltkülönlegességgel neveztek.

A vendég minden igényét figyelembe kell venni

Az ügyvezető kitért arra is, hogy kínálatuk összeállításakor figyelembe veszik a különböző ételintoleranciákat is. Így a hagyományos tejes fagylaltok mellett elérhetők náluk a vizes, gyümölcsös finomságok is, amelyekben nincs tej. De rizs- vagy mandulatejes fagylaltok is megtalálhatók a kínálatukban. Tejmentes, cukormentes paleo fagylaltot is készítenek, ezek közül a legkedveltebb a csokoládé és a ribizli. A cukormentes, steviával édesített fagyikat pedig a diabéteszes vendégek is bátran fogyaszthatják.

A klasszikus ízek sosem mennek ki a divatból

A cukrászdavezető elmondta, az egy évtizedes tapasztalata az, hogy a hagyományos ízeknek, mint a csokoládé, vanília, puncs vagy a citrom, még zárás előtt is lenniük kell a pultban. De haladni kell a korral, és a divatosnak számító ízeket is fel kell venni a repertoárba. Véleménye szerint szükséges újítani, figyelemmel követni a külföldi, főként az olasz trendeket, és időnként megéri kísérletezni egy-egy különlegességgel is. Egy minőségi belga csokoládéból készült fagylaltnak sokan nem tudnak ellenállni.