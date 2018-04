Ilyen volt az olasz tematikus hét a Kossuth Rádióban

A magyar irodalomban, a filmművészetben, sőt a gasztronómiában is ott rejlik Olaszország. A Kossuth Rádió az olasz tematikus hét keretében azt mutatta be, hogy a két ország kultúrája hogyan hat, illetve hogyan hatott korábban egymásra.

Egy hét Olaszországban – a korán érkezett nyárra ezt ajánlotta a Kossuth Rádió hallgatóinak a múlt héten.

Az egyik legnagyobb magyar író életét végigkísérte az olasz életérzés

Kevés magyar szerette jobban az olaszokat, mint Márai Sándor, aki annyi bájjal, őszinteséggel írt Olaszországról. Az, hogy a száműzött, szikár írónkat ilyen mélyen lenyűgözte az ország, azt jelenti, hogy az olaszokat tényleg szeretni kell.

Márai Sándor életútja a 20. századi magyar írók között az egyik legérdekesebb, legkalandosabb. A költő és családja a negyvenes évek végén az emigrációt választotta. Huzamosabb ideig éltek feleségével Nápolyban – mondta a Kossuth Rádióban a Petőfi Irodalmi Múzeum Márai hagyatékának kezelője. Mészáros Tibor hozzátette, talán Nápoly az 1948 és 1952 közötti időszakban egy kicsit barátságosabbá tette mindazt, ami meglehetősen barátságtalan volt az emigrációban, hiszen mégiscsak száműzetést jelentett ez.



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg. A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg.

Márai ugyanis úgy gondolta, hogy a szovjet időszak elnyomása alatt nem létezhet magyar irodalom.

Nápoly, a maga kulturális vonzásával, a táj, a tenger miatt nagyon alkalmas hely ahhoz, hogy hosszabb távon ott éljen valaki. Az író naplójában azt is feljegyezte, hogy Posillipo, Nápoly elővárosa teljesen olyan, mint a Rózsadomb. „Emiatt szerintem a túlélés miatt volt szükség. Hogy valahogy ezt az időszakot átvészelje” – magyarázta a hagyaték kezelője.

A kép illusztráció. (MTI/EPA/Maurizio Brambatti)

1952-ben azonban New York-ba költöztek feleségével, mert nem kaptak állampolgárságot. Tizenöt évvel később, 1967-ben visszatértek Olaszországba, ezúttal Salernóban telepedtek le. Az emigráció alatt az olaszországi időszakok számítottak a legtermékenyebbnek. 1980-ban feleségével visszaköltöztek az Egyesült Államokba, San Diegóban telepedtek le, és az író itt is halt meg.

Komédia magyar módra

Az irodalom után következzen a legendás olasz filmstúdió, a Cinecittá; a filmstúdió neve sokszor az olasz film szinonimája is. A téma azért is aktuális, mert 117 éve éppen ezen a napon mutatták be az első magyar filmet, így hétfőn ünnepeljük a magyar film napját is. Aktuális lehet tehát a kérdés, hogy milyen az olasz és a magyar film kapcsolata.

Olaszországba 1934 és 1943 között közel ötven magyar filmet forgattak, amelyek többsége olyan vígjáték, amelyek nagyon népszerűvé váltak Itáliában, hatásukra pedig egy önálló, új filmes műfaj is született.

A Hippolit, a lakáj és társai annyira jól sikerült filmek voltak, és a magyar alkotók akkor annyira elismertté váltak világszerte, hogy a stílusjegyeket elkezdték másolni, ennek nyomán alakult ki a comedia al ungarese, azaz a komédia magyar módra.

Dudás Viktor filmszakértő a közrádióban elmondta, hogy az 1930-as 1940-es években nagyon sok magyar filmet mutattak be Olaszországban, de még a mai napig is észrevehető, hogy erős kötődések vannak a magyar és az olasz filmművészet között, elég András Ferenc, Szent Lőrinc folyó lazacai című filmjére gondolni, amelyben magyar részről Ónodi Eszter és Gregor Bernadett voltak a főszereplők.

Ma már itthon is végigehetjük Olaszországot

Olasz eszpresszó a Bródy Sándor utcában, tökéletes sfoggliatelle Budán, és egy csodás pasta a Bazilika mellett. Végigehetjük ma már itthon is Olaszországot, és ami még sokkal jobb, hogy csodás olasz emberekkel beszélgethetünk az élet nagy dolgairól – elvégre ez az olasz helyek egyik lényege: együtt lenni, és közben jókat enni.

A reggelit kezdjük a budai Dolcissimában. Davide Deligio több mint tíz éve érkezett és süt klasszikus olasz süteményeket. Mint mondta, neki a „reggeli feeling” hiányzik: Olaszországban ugyanis, aki betér egy ilyen helyre, az leül reggelizni egy újság mellett, közben másokkal megbeszélik a fontos dolgokat, mint például a focit. De persze nem panaszkodik, neki ez így is jó – mondta.

Aztán koradélután újabb espresso, ezúttal a Duna másik oldalán a Bródy Sándor utcában, a Caffé Torinóban, ami már a helyi olaszok körében is legendának számít a nemrég nyílt étteremmel egyetemben. A tulajdonos, Klein Anna 12 évesen szeretett bele Olaszországba, és onnan egy rendkívül kalandos úton lett szerelem Marcóval és az olasz gasztronómiával is.

Forrás: Shutterstock

Mint mondta: 12 évesen az olaszoknál látta először a tengert, meg is fogadta, hogy egyszer megtanulja majd a nyelvet. Párjával egy bankban ismerkedtek meg, akinek mindig is nagy terve volt, hogy nyisson egy helyet. Gyermekük 2012 májusában született meg, pont ekkor találtak egy megfelelő üzlethelyiséget, és úgy voltak vele, hogy akkor belevágnak. A kávézó végül pár hónappal később, november 5-én nyílt meg.