Budaörs Fesztivál: Ötnapos programsorozat mintegy 460 fellépővel

Nyolc helyszínen, csaknem 460 fellépő közreműködésével szervezik meg a 21. Budaörs Fesztivált, az ötnapos programsorozat keretében május 2. és 6. között sokszínű program várja a látogatókat a városban - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.

A programkínálatban szerepel többek között Bálványos Huba Munkácsy-díjas grafikus kiállításának megnyitója, Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint koncertje, Bérczesi Robi (Hiperkarma) Én meg az Ének című műsora, a Kesze kusza varázspálcája című öko mesemusical, Kollár Klemencz László (Kistehén zenekar) estje, orgonahangverseny és Orff Carmina Buranájának előadása.

Emellett színházi nyílt próba, nyitott „műterem-művész-nézegető”, Hangfelkelte-koncert, könyvbemutató, vurstli utca, közösségi reggelizés is várja az érdeklődőket. Muzsikáló terek címmel Budaörs egyik legszebb terén, a Kálvária téren, akusztikus koncertek lesznek. Az Evangélikus templomban pedig orgonahangversenyt hallgathat a közönség.

A szombati programban, a nagyszínpadon a fellépők között szerepel többek között az Alma zenekar, a Czutorborsók, a Belmondo, a DLRM, Szabó Benedek és a Galaxisok, a Bohemian Betyars és a 30Y. A PostART kulturális színtér is számtalan programnak ad otthont, így például a Freedom Cafe Music, a Vanmocsello, Noémo, Mayberian Sanskülotts, a Voodoo papa duo, a The Pontiac koncertje mellett Totth Benedek legújabb könyvének bemutatója is itt lesz.

A fesztivál zárásaként a VIVART Budaörsi Sinfonietta előadásában Carl Orff Carmina Buranája hangzik el Török Géza Liszt-díjas karmester vezényletével Budaörsön, a sportcsarnokban.