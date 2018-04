Új büfékocsik mutatkoznak be májusban

Fél év alatt 20 új food truck csatlakozott a Magyar Street Food Egyesülethez, az új kocsikból portugál és kubai nemzeti ételeket, humusz falafelt és Ázsia legnépszerűbb streetfoodját is lehet majd kapni az egyesület közleménye szerint.

Gőzölt tészta, lecsó, pho leves és óriáspalacsinta – szinte már nincs olyan étel, amit ne kaphatnánk food truck-ból is. Az újhullámos büfékocsik gomba módra szaporodnak évről évre, a tulajdonosaik pedig a legklasszikusabb ételeket is képesek gyorsan elkészíthető, ízletes street food-dá formálni. A legújabb truck-ok különböző országok nemzeti ételeivel bővítik a palettát: a Nata portugál pastes-t, a Bao Box ázsiai gőzölt tésztát, a Food Maffia pedig jellegzetes kubai szendvicseket készít.

Látkép a 2017-es Food Truck Show-ról. Fotó: Food Truck Show

„Bár a food truck-okozásban sokan meglátták a lehetőséget az elmúlt években, nem hagyjuk, hogy a mennyiség a minőség rovására menjen. Az új kocsik is csatlakoznak a műanyagmentes mozgalmunkhoz, tehát ők is csak lebomló eszközöket használnak a csomagoláshoz és tálaláshoz a rendezvényeken. Az előremutató és fenntartható vendéglátáshoz fontos a környezettudatosság, a minőségi alapanyag, és természetesen a külalak is” – idézte Vad-Horváth Zoltánt, a Street Food Egyesület elnökét, a Food Truck Show főszervezőjét a közleménye.

Mint ahogy a közleményben kiemelik, az egyesülethez még sosem csatlakoztak ilyen sokan fél év alatt, az új tagokkal összesen 150 ellenőrzött minőségű büfékocsit tartanak számon az országban. Az új kocsik a május eleji Food Truck Show-n mutatkoznak be a nagyközönségnek, ahol összesen 50 autó kínálatát lehet majd végigkóstolni.

Az új büfékocsik a Kincsem Parkban megrendezett Food Truck Show-n mutatkoznak be, ahol idén a közkedvelt klasszikusok mellett 20 új büfékocsit tesztelhet a nagyközönség. A gasztro-kiállítás mellett május 4. és 6. között ló- és agárversenyeket, családi- és gyerekprogramokat is szerveznek. A rendezvényhez idén a Night Ride nevű biciklis felvonulás is csatlakozik, így akik biciklivel érkeznek a Kincsem Parkba fél áron válthatnak belépőt a rendezvényre.