De miért is ne együnk cukrot?

A cukor olyan mint a drog. Ha többet eszünk belőle, a szervezetünk még többet akar. Leszokni nehéz róla, rászokni annál könnyebb.

Közsimert mondás: amire nem szokik rá az ember, arról nem is kell leszoknia. Bár ilyen egyszerű lenne a helyzet az édességekkel, a cukorral is! Csakhogy cukrot rengeteg élelmiszerben találunk – sokszor fogalmunk sincs arról, miben milyen cukor mennyiség rejtőzik. Persze más helyzet a cukrozott üdítőitalokkal vagy az édességekkel. Fogyasztásukkor legalább számolunk velük.

De miért is nem túl egészséges az édesítésre például kristálycukort használni? Leginkább azért, mert egy nagyon könnyen felszívódó szénhidrátról van szó, amely gyors vércukorszint emelkedést okoz, így gyors inzulinválaszt idéz elő. Utóbbi miatt pedig leesik a vércukorszint, tehát újabb cukoréhség áll be – és már kezdődik is elölről minden.

Kép: Shutterstock

A finomított kristálycukor az egyik legnagyobb közellenség: idővel krónikusan magas inzulinszintet állít be, ami viszont a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának forrása lehet. Innen pedig már nagyon könnyen eljuthatunk a szív- és érrendszeri megbetegedésekhez is.

A cukorról lemondani persze nem könnyű, de megoldható. Ha egy hétig megpróbáljuk nélkülözni az étrendünkből, az ezt követő első alkalommal még a legminimálisabb mennyiségű cukor is túlzásnak fog tűnni. Utána már tényleg könnyű lesz helyettesíteni – ha mindenképpen kell – a jóval egészségesebb mézzel vagy nyírfacukorral és Steviával.