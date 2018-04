Ők a világ legkipihentebb és legfáradtabb emberei

Donald Trump napi négy óra alvással beéri, Tim Cook, az Apple igazgatója is reggel négykor ébred. A vezetők közel fele azt állítja, hogy teljesítményüket egyáltalán nem befolyásolja az alvással töltött idő hiánya, de az emberek jelentős része ennél kicsit többet igényel: a többség átlagosan 7 óra 12 percet alszik minden nap – derült a Sleep Cycle nevű telefonos alkalmazás adataiból, ami a felhasználók alvási ciklusát és a valós pihenéssel töltött idejét méri világszerte.

The Japanese get the least sleep, New Zealanders the most https://t.co/PAuUQLUH1R From @1843mag

— The Economist (@TheEconomist) 2018. április 9.