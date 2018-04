Mit csinál a lósóska?

Semmi köze a lovakhoz, így például soha nem nyerít. Inkább a sóskával áll rokonságban, ráadásul kiváló sebgyógyító és jól regenerálja a májat.

A lósóska népies nevein órom, bábilló, vagy bábikó, az egyik legigénytelenebb, vadon is bőven termő gyógynövény: szinte a világ minden tájékán évezredek óta fellelhető valamelyik fajtája.

Az indiánok előszeretettel használták sebgyógyításra: az összezúzott leveleket sebekre, fekélyekre, gyulladt bőrre tették. A növény gyökerét pedig emésztési panaszok kezelésére használták, ugyanis hashajtóként is kitűnő. Jóval később derült csak ki, hogy segíti a szervezet méregtelenítését, a benne található glikozid az epetermeléstt serkenti, aminek köszönhetően pedig javulnak a májfunkciók.

A lósóskában B-vitamin is található, és tudományosan is bizonyított, hogy ez a gyógynövény antibakteriális hatással is bír.

Általában tea készül belőle, de sokan használják különböző salátákhoz is.