Miért kell egy gyereknek okostányérról enni?

Többek között azért, mert az okostányér fizikailag ugyan nem létezik, de mégis segítséget nyújt a lehető legegészségesebb táplálkozási szokások kialkításához a gyerekeknek és a szüleiknek.

A WHO adatai szerint megközelítőleg 1,7 millió haláleset következik be évente az elégtelen zöldség- és gyümölcsfogyasztás következtében. Pedig milyen egyszerű is lenne, ha helyesen táplálkoznánk! És milyen egyszerű is lenne, ha egy felnőtt azért tudna egészségesen enni és egészséges ételekből választani, mert már gyermekkorban ehhez szokott hozzá.

Az ugye teljesen világos, hogy a gyermekek optimális növekedéséhez, testi, lelki és értelmi fejlődéséhez nélkülözhetetlen az egészséges táplálkozás. Az étrend minősége jelentősen hozzájárul aktuális egészségi állapotukhoz (pl. vashiány, fogszuvasodás, túlsúly), hatással van aszellemi teljesítményükre, amely befolyásolja a tanulási képességeket, a koncentrációt és az iskolai teljesítményt. A viszonylag rövid idő alatt lezajló lendületes testi és mentális fejlődés nagy energiabevitelt igényel és számos fontos tápanyagból is több szükséges a szervezetünk számára ebben a periódusban. Mindemellett erre az időszakra tehető az egyéni életmód, azon belül is a saját táplálkozási szokások kialakulása is. Meggyőző bizonyítékok igazolják azt a tényt, hogy a gyermekkorban manifesztálódó nem fertőző krónikus betegségek sok esetben egész életén át végigkísérik az egyént. A korai életévekben fogyasztott táplálék minősége hatással van a testösszetételre, a fizikai és kognitív állapotra felnőttkorban is.

Okostányért gyereknek!

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által 2017-ben iskoláskorú gyermekek számára létrehozott új táplálkozási ajánlás az OKOSTÁNYÉR® végigvezeti a 6-17 éves gyermekeket és szüleiket az alapvető élelmiszercsoportokhoz kapcsolható legfontosabb táplálkozási tanácsokon. Emellett a megfelelő folyadékbevitelre, továbbá a zsír-, cukor- és sóbevitel mérséklésére vonatkozó útmutatás is megfogalmazódik, így adva iránymutatást egy napi étrend ajánlott összetételéről. Természetesen nagy különbség vanpéldául egy 6 éves, egy 10 és egy 17 éves energiaszükséglete között, de az alap, amelyet itt láthatnak, a legfontosabb összetevőket tükrözi minden korosztály számára. Használjuk tehát okosan és győzzük mef erről gyerekeinket is!