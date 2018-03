Öt érv, hogy még ma elkezdjünk készülni a nyárra

Aki nem retteg attól, hogy a nyár elején majd hogyan is fest a fürdőruhájában, feleslegesen olvassa ezt a cikket. A többiek számára viszont segítség lehet néhány jó érv a mozgás elkezdéséhez.

A felismerés, amikor az ember egy próbafülkében ráébred a hosszú téli, pihentető esték okozta testi változásokra, nos, az minimum drámai hatású lehet. Ha minderre ráadásul fürdőruha-vásárlás közben jövünk rá, jó eséllyel rángathatjuk elő táskánkból a zsebkendőnket is. Mert keveseknek adatik meg, hogy tél után ugyanazzal az alakkal szembesüljenek, amivel elkezdték ezt az évszakot. (Ha ráadásul már akkor is kisebb túlsúlyunk volt, még annál is komolyabb változásokra számíthatunk.)

Mert persze látjuk magunkat az otthoni fürdőszobai tükörben, esetleg rá is lépünk arra a fránya mérlegre, de csak nem hiszünk igazán a szemünknek. Ráfogjuk az időjárásra, még akár a szomszéd tehenére is, csak ne kelljen elismerni a tényt, hogy bizony minden kényszer nélkül szedtünk fel pár kilót. Jó pár kilót…

Így most már eljött az ideje, hogy lépjünk. Hogy mikor? Természetesen ma. Mondjuk most. Ha lehet azonnal tegyünk meg tízezer lépést, ami körülbelül 7 –7,5 kilométernek felel meg. Ha ezt mindennap elkövetjük, állóképességünk javul, egy kissé edzettebben kezdhetjük az ennél aktívabb, speciális alakformáló tornát vagy éppen a futást, kerékpározást.

MTI-fotó: Balogh Zoltán

S hogy miért kell formába lendülnünk a mozgással? Íme az 5 legjobb érvünk!

1. Kutatások támasztják alá, hogy azok, akik rendszeresen edzenek (mozognak) jobban alszanak. A jobb alvás pedig elősegíti a fogyást és a jó mentális állapotot.

2. A fitnesz erősíti a kapcsolatainkat – fussunk, mozogjunk csoportban, a párunkkal,a barátnőnkkel, ha már legalább ketten vagyunk, minden jobban megy, és jót teszünk a kapcsolatunknak is.

3. Erősödő önbizalom – ha eleinte csupán kisebb eredményeket érünk el, már arra is büszkék lehetünk. További mozgással javulnak az eredményeink, önbizalmunk is egyre nagyobb lesz.

4. A stressz legyőzhető – a napi stressz kiadásának legjobb módja a mozgás.

5. Képzeljük el, hogy néhány kilóval kevesebbek vagyunk. Hogy beleférünk a tavalyi nadrágba, hogy a fürdőruhából is csak azért kell újat venni, mert a régi már nem divatos. Legyen ez az adu ászunk, ha nehezen indulnánk el mozogni. Segíteni fog.