A micella titkai

Mielőtt titkokról beszélnénk, nem árt tudni, mi is az a micella, és mire használjuk a "csoda vizet".

A fenti kérdésre a nők jelentős része tudhatja a választ, hiszen nagy valószínűséggel otthoni pipere polcukon micellás víz is van egy kisebb üvegcsében. Használói azt is tudják, hogy a micellás víz a smink és a hétköznapi szennyeződések eltüntetésének nagymestere, hatékonyan és kíméletesen tisztítja az arc és a szemkörnyékét, nyugtatja az érzékeny bőrt, azonnali frissességet nyújtva. De azt vajon tudjuk-e, hogy mi is az a micella?

Micellás víz használta sminklemosásra. Fotó: Shutterstock

A micella valójában egy gömb alakú molekula halmaz, amelyet tisztító hatású termékekben alkalmaznak. Használat során a bőrrel érintkezve a gömbök kinyílnak, majd újra összezáródnak, miközben magukhoz vonzzák a bőrfelszínén található szennyeződéseket. A legújabb kutatások szerint ráadásul a micellákban lévő összetevők a bőrrel olyan kölcsönhatást képeznek, hogy a hatóanyagok bejutását is tudják fokozni.

A micellás víz minden bőrtípus tisztítására alkalmas, nem szárít, és roppant hatékonyan bánik el a sminkkel és a zsíros szennyeződésekkel úgy hogy használata után nem is kell lemosnunk az arcunkról.



S hogy mi működésének a titka? Az, hogy a molekulák elbontják a szennyeződés és a bőr közti kötéseket, majd magukhoz is vonzzák a szennyeződéseket. Ennyi csupán az egész…