Miért kell a nyelvet is tisztítani?

Nem is gondolnánk, hogy a napi kétszeri fogmosás sem elegendő ahhoz, hogy tökéletes biztonságban tudjunk fogainkat, ínyünket. S hogy miért? A nyelvünkről ugyanis elfeledkezünk...

Rutin eljárás: reggel felkelünk, kávézunk, teázunk, harapunk valamit, majd indulás előtt fogat mosunk. Mint ahogy az is rutinnak számít, hogy lefekvés előtt ugyancsak megmossuk a fogunkat, kik-ki vérmérséklete szerint még öblöget is valamilyen szájöblögetővel. A fogmosás hozzátartozik általános higiénénkhez , és még a gyerekek is is meggyőzhetők (idővel) ennek fontosságáról. Van azonban valami, amiről hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Ez pedig nem más, mint a nyelvünk.

A nyelv barázdáiban ugyanis rendkívül ügyesen képesek elrejtőzni a különféle ételmaradékok apró darabkái, anélkül, hogy ez elsőre feltűnne. A barázdák ideális életteret biztosíthatnak a különböző baktériumoknak és azok elszaporodásának. Talán nem tudjuk, de ennek köszönhető többek között a rossz szájszag, és néhány szájbetegség kialakulása is. Nyelvtisztítás nélkül a fogszuvasodást okozó Streptococcus mutans baktériumok is elszaporodhatnak. Szóval fogmosáskor ne csak a fogainkera vonatkozó +kívül-belül, alul-felül” fogmosási metódust kövessük, hanem ne feledkezzünk meg a nyelvtisztításról sem!

S hogy mivel? A célra leginkább a puha fogkefék alkalmasak, de léteznek olyan fogkefék, amelyeket nyelvtisztító, gumiból készült kaparóval kombináltak. A fogkefét vagy a nyelvtisztítót határozott mozdulattal a nyelvünk tövétől kezdve húzzuk előre kinyújtott nyelvünkön. Mindezt addig ismételjük, amíg nyelvünk lepedékmentessé nem válik. Ha ígí járunk el, biztosak lehetünk benne, hogy tényleg mindent megtettünk az egészséges fogakért, az ínybetegségek megelőzéséért.