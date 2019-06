Csontritkulást okozhat a nőknél a szappanok és fogkrémek gyakori összetevője

A kutatás azt az eredményt hozta, hogy azoknál a nőknél, akiknek több triklozán jut a szervezetébe, amelyet korábban a bélrákkal és az antibiotikum-rezisztenciával hoztak összefüggésbe, nagyobb eséllyel alakul ki csontbetegség – olvasható a brit The Telegraph hírei közt.

A csontritkulás, mely elsősorban a nőket érinti, a csont mennyiségének, minőségének és működésének romlását jelenti, illetve gyakorta jár csonttörésekkel.

Exposure to a chemical commonly used to reduce bacterial contamination in cosmetics, toothpaste and products like toys and clothing may come with an unintended risk — osteoporosis, according to a study https://t.co/6B7GXXT025

