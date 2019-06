Mégsem ártalmas a túlzott tisztaság az egészségre

Az az elképzelés, hogy a túl nagy tisztaság ártalmas lehet az egészségre, és, hogy a gyerekeket ki kell tenni a baktériumoknak, pusztán veszélyes mítosz a közegészségügyi szervezet szerint.

A brit Royal Society for Public Health jótékonysági szervezet kutatása alapján az a meggyőződés, mely szerint a különböző allergiákat a túlzott tisztaság okozza minden baktérium elpusztításával, amelyre a szervezetnek szüksége van, hibásan épült be a köztudatba – olvasható a brit The Guardian hírei közt.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/ Varga György)

Sally Bloomfield, a tanulmány vezető írója és a London School of Hygiene and Tropical Medicine tiszteletbeli professzora arról számolt be tanulmányában, hogy a gyerekeknél a szabadban töltött idő, és

a játék az állatokkal szükséges ahhoz, hogy az erős immunrendszer kialakuljon,

de a megfelelő tisztaság az ételek elkészítésekor és az evés előtti kézmosás rendkívül fontos.

A tanulmány szerint négy emberből egy szenved évente fertőzéses bélbetegségben, és húszból egy ember kap norovírus-fertőzést, amely hányással és hasmenéssel jár, ezért a fertőzések megállítása kiemelt jelentőséggel bír.

Egy átlagos felnőtt négy-hat alkalommal fázik meg évente, míg a gyerekek hat-nyolc alkalommal.

A kézmosás és a megfelelő higiénia pedig megállíthatja a kórokozók terjedését.

Mindezek ellenére a felmérésben a kétezer megkérdezett 23 százaléka gondolta úgy, hogy otthon nem olyan fontos a higiénia, mert a gyerekeket ki kell tenni a kórokozóknak, hogy az immunrendszerük megfelelően ellenálló legyen.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/AAP/Ben MacMahon)

Ez a vélemény a férfiaknál döntő többségben volt a nőkkel szemben. A férfiaknál több mint kétszer annyian vélték úgy, mint a nőknél, hogy semmi következménye nincs, ha mosdóhasználat után vagy nyers hús feldolgozása után nem mosunk kezet.

Az RSPH szerint a padló felmosása vagy a WC-csésze kimosása kevésbé lényeges, mint hogy az ételeket tiszta környezetben készítsük el, és hogy a mosogatórongyok tiszták legyenek.

Az viszont elengedhetetlen, hogy megmossuk a kezünket a mosdóhasználat és az állatokkal való játék után, az étel előkészítése előtt és után, illetve köhögés, tüsszentés és orrfújás után.