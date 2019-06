Összefüggés lehet a súlygyarapodás és az éjszakai fénynél való alvás között

A JAMA Internal Medicine tudományos lapban hétfőn közölt ötéves kutatás szerint különösen a televízió és a lámpák fénye hozható összefüggésbe azzal, hogy a nők több mint öt kilogrammot szedtek fel a vizsgált időszak alatt – olvasható a CNN hírei közt.

Dale Sandler kutató, a tanulmány vezető írója Észak-Karolina államból azt mondta, a súlygyarapodásra 17 százalék esély volt, illetve 22 százalék a túlsúlyra és 33 százalék az elhízásra.

Keeping the TV or a bright nightlight on while you sleep? You may be increasing your risk of obesity. https://t.co/EOpjw8EBhn

— CNN International (@cnni) June 11, 2019