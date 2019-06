Százhúszezer mikroműanyag részecske is bekerülhet a szervezetünkbe évente

Bár a mikroműanyagok pontos egészségre gyakorolt hatásai még ismeretlenek, néhány részecske olyan kisméretű is lehet, hogy behatol az emberi szövetekbe, ahol immunreakciókat válthat ki, vagy mérgező anyagokat szabadíthat fel – olvasható a The Independent brit napilapban.

A kutatók szerint egy átlagos ember szervezetébe évente 74 ezer és 121 ezer mikroműanyag részecske kerül be életkortól és nemtől függően. Azoknak pedig, akik palackos vizet isznak, hozzávetőlegesen évi további 90 ezer mikroműanyag részecskével kell számolniuk.

Average person consumes up to 120,000 particles of microplastics every year https://t.co/LTmCI74rJu

— The Independent (@Independent) June 5, 2019