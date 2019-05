Lerövidítheti az életünket, ha mindennap gyümölcslevet iszunk

A szakértők szerint az ilyen jellegű italok fruktóztartalma inzulinrezisztenciát idézhet elő, felboríthatja a hormonháztartást, ezáltal a zsír a derék körül rakódhat le. Ez pedig szívbetegség és cukorbetegség kialakulásához vezethet – olvasható a brit The Telegraph hírei közt.

Az új kutatásban, mely az Amerikai Orvosi Szövetség (JAMA) folyóiratában jelent meg, száz százalékos gyümölcsleveket hasonlítottak össze olyan cukrozott üdítőitalokkal, mint a kóla vagy a limonádé.

