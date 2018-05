Sokkoló a magyarok fogainak állapota

Hiába biztosít az állam szinte teljes körű térítésmentes fogászati ellátást a gyerekeknek, az európai fogorvosok szövetségének adatai szerint ennek ellenére a magyar 12 évesek fogazata uniós átlagban a legrosszabb. A 19 éveseknek már több mint öt foga hiányzik, a 45 éveseknek már csaknem kétszer ennyi.

A magyar 19 éveseknek már több mint öt foga hiányzik, a 45 éveseknek már csaknem kétszer ennyi, pedig sok országtól eltérően a fogmegtartó kezelések nálunk a felnőttek számára is ingyenesek, és számtalan kezelést támogat a társadalombiztosítás.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Össztársadalmi ügy a helyes fogápolás – mondta a Kossuth Rádió Napközben című műsorában Fórizs Etelka fogorvos. Kiemelte, olyan szinten igaz az állítás, hogy a születéstől fogva a szülők felelőssége, hogy a gyerekek fogai egészségesek legyenek, és 18 éves kor után egyéni felelősség, hogy ki hogyan ápolja a fogait, és mikor megy fogorvoshoz. Megjegyezte, fontos, hogy megtanuljon helyesen fogat mostani a szülő és a gyermek is, és a szülő feladata az is, hogy megszerettesse vagy legalább megértesse a gyerekkel, hogy a saját érdekében fontos a fogápolás.



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg. A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg.

A fogkefén túl is van élet

Azonban a helyzet Magyarországon korántsem optimális, hiszen a fogorvos maga is tapasztalja, hogy sok páciense a rendelőben tudja meg, hogy a fogkefén túl is van élet, így ott ismerkednek meg a fogselyemmel vagy éppen az elektromos fogkefe helyes használatával. Fórizs Etelka a hétköznapokban úgy tapasztalja, az emberek általában a reklámokra hagyatkoznak fogápolás terén, így sokan azt sem tudják, hogy a fogmosás helyett miért nem elég csak öblögetni. „Nagyon fontos lenne, hogy tanítsuk is az embereket” – szögezte le.

Arról is beszélt, tudományosan is bizonyított tény, hogy a szájhigiénia fenntartása azért is fontos, mert azok a keringő baktériumok, amelyek a fogágybetegségekben is előfordulnak, koraszülést is okozhatnak.

Az utolsók között kullogunk

A tanulmány szerint Magyarország az utolsó helyen kullog Európát tekintve, ezzel kapcsolatban a fogorvos azt mondta, könnyen lehet, hogy attól is rosszak a statisztikák, hogy a 6 vagy akár 12 éveseknél is már sok esetben a maradandó fogban tömés van, vagy esetleg ki kell húzni, mert a kicsiknek nem tanítják meg, hogy a hátsó fogakat is el kell érni a fogkefével. Továbbá úgy látja, az utóbbi időben a szülők talán nagyobb bizalommal vannak az állami fogászat iránt.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Hermann Péter, a Magyar Orvosi Kamara fogorvosi tagozatának elnöke arról beszélt, hogy az iskolafogászati hálózatot fontos lenne megőrizni, hiszen az védelmet nyújt a gyerekeknek.

Nem nagyon van mit betömni

„Azt látjuk a felnőtt lakosságot vizsgálva, hogy csak egyharmaduk jár rendszeresen fogászati ellenőrzésre, és kétharmad csak panasz esetén keresi fel a fogorvosi rendelőt. A megkérdezettek 12 százaléka öt éve nem járt fogorvosnál” – magyarázta.

Kifejtette, ebből következik, hogy „foghíjasak az emberek”. Ebből azt lehet levonni, hogy felnőttkorban a páciensek későn kerülnek fogorvosi rendelőbe, adott esetben akkor, amikor a terápia sok esetben már csak a fog eltávolítása lehet.

A szakember szerint évente, illetve félévente érdemes szűrővizsgálatra járni, azonban vannak olyan betegségek, amelyek miatt sűrűbben, akár hathetente is ellenőrzésre, illetve akár élethosszig tartó gondozásra kell járni.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Fórizs Etelka a megelőzés fontosságára hívta fel a figyelmet. Úgy fogalmazott: nem kampányszerűen, hanem folyamatos felvilágosítással nagyon sokat el lehet érni. Hozzátette, úgy tapasztalja, hogyha valakinek mindent megmutatnak, elmagyaráznak, és megszüntetik a továbbiakban a szuvasodást, akkor sokszor előfordul, hogy a kontroll alkalmával semmit nem kell csinálni, még fogkövet sem kell leszedni, mert a későbbiekben a páciensek sokkal jobban odafigyelnek a szájhigiéniájukra.

Uniós színvonalú a fogászati kezelés Magyarországon

Arról is beszélt, hogy ma Magyarországon már minden olyan kezelés elérhető, amely az Európai Unió más országaiban is elérhetők. Hozzátette, ez praxisfüggő és pénz kérdése is lehet, hiszen nemcsak az a fontos, hogy az orvos meg tudja-e venni azt a felszerelést, amire szüksége van, hanem, hogy arra van-e anyagi fedezete. Kiemelte, nemcsak a műszereket, hanem a tudást is érdemes korszerűsíteni, ami szintén pénzbe kerül, azonban úgy vélekedett, erre ma már szinte minden fogorvosnak lehetősége van.