Üvegablakon át hiába napozunk....

A tavaszi napsütéssel szervezetünk regenerációja is megkezdődött. Nem csupán a hangulatunkra van jó hatással, hanem a télen kiürült „vitaminkészletünk” feltöltése is megkezdődik ilyenkor. Hiszen a napból nyert D-vitamin elengedhetetlen szervezetünk fejlődése, normális működése szempontjából.

A D-vitamin egyfajta hormonszerű anyagként működik a szervezetünkben, ami a kalcium-anyagcserét szabályozza – mondta Lakatos Péter endokrinológus. Hozzátette, a kalcium pedig a fő alkotóeleme a csontunknak. Ezért a D-vitamin-hiány összefüggésben áll a csontritkulással is. Az Országos Osteoporosis Társaság társelnöke szerint normális D-vitamin-ellátottság nélkül nem tud a kalcium a csontban lerakódni.



A Kossuth Rádió Napközben című műsorában elmondta, hogy a D-vitamin-hiányt eredetileg angolkórnak hívták, mert több mint száz évvel ezelőtt, amikor az angol gyárakban a fiatalok napi 16-18 órában dolgoztak, napfény hiányában nem képződött elég D-vitamin a szervezetükben, ettől elgörbült a lábuk.

Egy sokoldalú vitamin

A D-vitamin egyébként az élővilág kialakulásának a kezdete óta jelen van, tehát nyilvánvalóan nem a csont megerősítése az elsődleges feladata – szögezte le Lakatos Péter. Ez a vitamin el tudja nyelni a napsugárzásból az UV részt, ezáltal védi a sejtek örökítő anyagát, a DNS-t. Mivel a D-vitamin elnyelte az UV-sugárzást az egysejtűekben megvédve azok DNS-ét, jobban tudtak fejlődni – magyarázta. Ez a feladata megmaradt: a sejtspecifikus működés fenntartása, ugyanakkor a szaporodás korlátozása bizonyos mértékig. Hozzátette, ez a működés gyakorlatilag egy daganatellenes hatást vált ki. A D-vitaminnal nagyobb az esély a különböző rákos megbetegedések elkerülésére.

Az endokrinológus elmondta, hogy a D-vitamin csökkenti a fertőzéseket is, mert erőteljesen hat az immunrendszerre. Például a TBC is gyakoribb D-vitamin-hiányos állapotban. Hatással van a különböző hormonális szervekre is, mint például a petesejtek érésére. Komoly szerepe van az autoimmun betegségeknél. Megjegyezte, legalább nyolcvan százalékkal csökkenthető az 1-es típusú cukorbetegség kialakulása a terhesség alatt, illetve gyermekkorban a megfegfelelő D-vitamin-bevitellel.

Gyakorlatilag mindenki küzd D-vitamin-hiánnyal

Antal Emese dietetikus a műsorban elmondta, hogy egy friss vizsgálat szerint a 11–18 éves korosztály – táplálkozási napló alapján – 98 százaléka nem szed étrend-kiegészítőt, és kritikusan alacsony a D-vitamin-szintje. Hozzátette, hogy az étrend-kiegészítőt szedők között is a többségnek alacsony a D-vitamin-szintje.

Mind a két szakértő egyetértett abban, hogy étrenddel csak a nyári hónapokban fedezhető a D-vitamin-szükséglet, amelynek fő forrásai halak (például lazac), a máj és a tojássárgája. Antal Emese hozzátette, hogy vannak ma már élelmiszerek, amit D-vitaminnal dúsítanak, ilyen például a margarin vagy a különböző gabonapelyhek.

Helyes étrenddel nem lehet túladagolni

Ahhoz, hogy a D-vitamin bélből való kalciumfelszívó hatása érvényesüljön, magnéziumra van szükség. A D-vitamin ugyanis önmagában nem tudja serkenteni a kalcium bélből való felszívódását. Hallgatói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a D-vitamin zsírban oldódó vitamin, ezért a szervezet képes napokig raktározni, szemben a vízben oldódókkal. Lakatos Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a zsírban oldódó vitaminokat túl lehet adagolni. Hozzátette, hogy számos olyan vizsgálat van, amelyből kiderült, hogy tízezer egységnyi D-vitamin még nem okoz problémát, azonban, ha valakinek nincs hiánya, kétezer adagnyi D-vitamin fedezi a napi szükségletét.

Antal Emese szerint vegyes és kiegyensúlyozott táplálkozással nem lehet túladagolni a D-vitamint.

D-vitamin-szintet szinte minden egészségügyi intézményben mérnek, de vannak szabályai. Meg van határozva, hogy milyen esetben lehet államilag finanszírozottan mérni, a többi esetben önköltséges alapon lehetséges csak. Lakatos Péter megjegyezte, önköltséges formában is csupán néhány ezer forint az ára.

Szintén hallgatói kérdésre válaszolva elhangzott, hogy az üvegablakon keresztüli napfény nem segíti a D-vitamin szervezetbe való bejutását, mivel UV-sugárzás kell hozzá. Üvegablakon pedig csupán az infrasugarak jutnak át. Az endokrinológus elmondta, hogy a mindennapi tevékenység során a napra kitett testrészek 15-20 perc alatt szintetizálják a napi szükséglethez kellő D-vitamin-mennyiséget. Persze ezen a szélességi körön, ahol élünk, csak nyáron elképzelhető.