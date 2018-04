Akár életbevágó lehet: hogyan szedjük a gyógyszereket?

A szájon át szedendő tabletták, drazsék és kapszulák betegtájékoztatójában általában az szerepel, hogy a azokat egy pohár vízzel vegye be a beteg. Felesleges figyelmeztetésről van csupán szó, vagy olyan utasításról, amit nem árt követni? Mennyire veszik komolyan a gyógyszerszedési utasításokat a betegek?

A nemzetközi felmérések alapján kijelenthető, hogy mi, magyarok nagyon szeretünk gyógyszert szedni, azonban nem mindegy, hogy elolvassuk-e a betegtájékoztatót, hallgatunk-e az orvosra, és figyelembe vesszük-e azt, hogy a gyógyszerész mit tanácsol, hangzott el a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.

A betegek egy része elolvassa a betegtájékoztatót, osztotta meg tapasztalatait a Semmelweis Egyetem egyetemi gyógyszertárának osztályvezetője, Sebők Szilvia. Szerinte ez akkor jellemző, ha a terápiában a páciens új gyógyszert kap. Hozzátette, a szakember tanácsát általában megfogadják, de a betegekre nagy hatással vannak a szomszéd tanácsai is. Úgy fogalmazott, a „tömeg bölcsessége”, habár nem biztos, hogy mindig egybeesik a javallatokkal, mégis sokan hajlamosak ezekben a tanácsokban is bízni.



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg. A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg.

Sok esetben azonban életbevágó lehet, hogy a betegtájékoztató vagy a szakemberek javallatának megfelelően szedjük a pirulákat. Sebők Szilvia rávilágított, az előírás szerinti adagolás segíti, hogy elérjük a maximális hatást, ezt pedig megvalósítható, ha úgy és akkor vesszük be a gyógyszert, amikor az az előírás szerint szükséges. Ha pedig új gyógyszert használunk, mindenképpen el kell olvasni a betegtájékoztatót.

Fotó: Shutterstock

Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója szerint eléggé változó a tapasztalat. Kifejtette, vannak olyan gyógyszerek, amelyeket a betegek gyakran használnak, így egy jól bevált láz- vagy fájdalomcsillapítókat is, amelyeket sokan rutinszerűen alkalmaznak, azonban új gyógyszerek esetében szükség van arra, hogy az orvosok vagy a patikusok megbeszéljék a pácienssel, hogy mikor, hogyan kell beszedni a gyógyszert, és meddig kell alkalmazni.

Gyermekek esetében azonban nem minden gyógyszer használható, tudni kell, hogy a nem receptköteles gyógyszerek közül melyik az, ami adható gyereknek, és melyik nem – hívta fel a figyelmet a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke. Póta György hozzátette, hiába ismert szerekről van szó, egy bizonyos életkor alatt van, amelyik nem adható. Arról is beszélt, hogy sok esetben nincsenek klinikai vizsgálatok arra, hogy gyerekeknél egy adott gyógyszer milyen mellékhatásokat fejthet ki. Azonban a receptre felírt gyógyszer esetében ez nem igaz, hiszen amikor azt felírják, az orvos és a patikus is elmondja a legfontosabb információkat.

Az antibiotikumok szedésekor különösen oda kell figyelni. Amennyiben gyerekeknek kell bevenniük, a kellemetlen utóíz miatt mindenféle trükköt kell bevetni. Ha mégis „visszaadja” a gyerek a gyógyszert egy-két perc elteltével, akkor újra be kell adni a pirulát. Azonban ha csak fél óra múlva „adja vissza”, akkor számítani lehet arra, hogy a gyógyszer kiváltja a kívánt hatást.

Póta György arra is felhívta a figyelmet, hogy új készítményeket, granulátumokat vagy azokat a gyógyszereket, amelyeket víz nélkül is be lehet venni, nem érdemes fenntartásokkal kezelni, hiszen ezek a gyógyszereket több évig vizsgálják, illetve a javallott mennyiséget is különböző vizsgálatokra alapozzák. Póta György hangsúlyozta, azért fontos megfogadni a javaslatokat, mert a gyógyszergyár akkor garantálja a hatást, ha a gyógyszert az előírásoknak megfelelően alkalmazzuk.