Bajt jelez a kajakóma?

Bizonyára mindenki átélte már néhányszor a nagy evések után jelentkező, a köznyelvben csak kajakómaként emlegetett fékezhetetlen álmosságot. Egészséges folyamatról van szó vagy nem?

A kajakóma elég pontosan írja le azt az állapotot, ami egy kiadós evést követően lép fel. Mérhetetlen álmosság lesz úrrá az emberen, s ezen az állapoton még egy erős kávé sem segít. Sőt, olykor azzal is nyugodtan elszundítunk vagy húsz percre, már amennyiben tehetjük.

A pillanat, amikor rájövünk, hogy nincs visszaút… (Fotó: Shutterstock)

A jelenség magyarázatára több elmélet is született.

A legeltejedtebb ezek közül, hogy a túlzottan kiadós ételféleségek feldolgozása a szervezet számára jelentős energiát igénylő folyamat, amire így felel.

A másik elmélet szerint, azért “kómálunk be”, mert sok, szénhidrátban gazdag, magas glikémiás indexszel rendelkező ételt ettünk.

Van azonban egy kevésbé barátságos magyarázat is: a kajakóma utalhat inzulinrezisztenciára, amelyből később diabétesz is kialakulhat, vagy éppen jelezheti a pajzsmirigy alilműködését is. Éppen ezért, amennyiben ez gyakran előfordul, beszéljük meg háziorvosunkkal.

A kajakóma természetes leküzdéshez pedig egy kellemes séta, vagy az emésztést segítő gyógyteák jelenthetnek megoldást.