Mindenkinek tennie kell a daganatos megbetegedések megelőzéséért

Itthon a daganatos megbetegedések jelentik a legnagyobb kihívást az egészségügyben: évente 80 ezernél több új beteget regisztrálnak és csaknem 33 ezren halnak bele a betegségbe. Bár javulnak itthon a daganatos betegek gyógyulási esélyei, de még mindig tragikusan sok áldozata van itthon a ráknak. Rosszul áll Magyarország a nemzetközi listákon.

A FICSAK már tavaly összefogásra hívta a hazai civil szervezeteket, és arra kérte őket, hogy beszéljenek a prevencióról és a rák veszélyeiről – mondta az M1-en Király Nóra, a FICSAK alapítója. Kiemelte: egy év elteltével összegezték az eddigi eredményeket, és megállapítható, hogy bár jó az irány, de sok teendőjük van még.



Király Nóra aláhúzta: nagyfokú a halálozási szám, mely olyan megbetegedéseknek köszönhető, melyeket, ha időben észrevesznek, akkor jó arányban gyógyíthatóak lennének. Elsősorban a nőket érintő rákos megbetegedésekről, így a méhnyakrákról és a mellrákról van szó. Statisztikák szerint ugyanis csupán a nők 40 százaléka megy el szűrővizsgálatokra, miközben 80 százalék lenne az elvárt.

Hozzátette: 80 százalékban gyógyíthatóak ezek a megbetegedések.

Kiemelte azt is, hogy egészséges életmóddal csökkenthető a kockázat. Ennek három pillére az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás, végül a lelki egészség. Ezen felül a szenvedélybetegségek, alkohol, drogok mellőzése is hozzájárul a megelőzéshez – fejtette ki Király Nóra.

Idén a szervezet a tanárokat szólítja meg; a pedagógusok számára nemrég a Klebelsberg Intézetben szűrőnapot tartottak, hiszen a tanároknak nagy felelősségük van, hogy példát mutassanak – mutatott rá.

Arról is beszélt, hogy szurkolói pályázatuk a téli olimpiához kapcsolódik. Korábban felhívást tettek közzé, mellyel egyúttal sportolásra is buzdítják a családokat és azt kérték, küldjenek be fotókat, videókat, amiben a téli sport örömeire hívják fel a figyelmet. Több száz fénykép és videó érkezett be – mondta el Király Nóra.