Budapestre jön a Queen Symphonic show

A magyar fővárosba jön a Queen Symphonic: a Queen együttes legnépszerűbb slágereit rock- és szimfonikus zenekari kísérettel felvonultató show-t december 19-én a Papp László Budapest Sportarénában láthatja a magyar közönség.

A koncerten a Queen slágerei közül elhangzik egyebek mellett a We Will Rock You, a Bohemian Rhapsody, a Radio Ga Ga, a We Are The Champions, az A Kind of Magic, a Who Wants To Live Forever, a Killer Queen, a Don’t Stop Me Now és a Somebody to Love – közölték a szervezők az MTI-vel.

A dalokat Jenna Lee James, Jon Boydon, Rachael Wooding és Peter Eldridge adja elő, akik mögött egy rock banda és a 80 tagú Óbudai Danubia Zenekar művészei fognak muzsikálni.