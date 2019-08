400 programot kínál idén a Futball Éjszakája

Negyven helyszínen, közel 400 programot kínál idén a szurkolónak A Futball Éjszakája, amelyet második alkalommal tartanak meg, szeptember 6-án.

Résztvevők a Futball Éjszakája elnevezésű rendezvényen Groupama Aréna játékoskijárójában. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Az esemény csütörtöki sajtótájékoztatóján Nemcsák Károly, a szervezőbizottság elnöke, a színészválogatott csapatkapitánya azt mondta, a rendezvény alapvető célja, hogy megmutassák, milyen gyönyörű sportág a labdarúgás, hogy egy kicsit betekintést nyújtsanak a futball kulisszái mögé, és hogy a gyerekeket elmozdítsák az x-boxuk, vagy a telefonjuk mellől, és rászoktassák őket a mozgásra.

Borsi Dávid futsaljátékos, a szervezőbizottság tagja közölte, hogy a tavalyi 24-gyel szemben idén már 40-en helyszínen lesznek programok, amelyek száma megközelíti a 400-at. Hozzátette: a világon egyedülálló kezdeményezéshez ebben az évben kilenc-kilenc NB I-es és NB II-es, valamint 13 NB III-as klub csatlakozott, de több, kisebb település megyei csapata, sőt két általános iskola és a Football Factor is szervez programot.

A szervező felhívta a figyelmet arra, hogy a helyi eseményeket a résztvevő klubok maguk alakítják ki, így helyszínenként eltérő a kezdési időpont és a befejezés, illetve a programok is különbözőek. Kiemelte: A Futball Éjszakája központi helyszíne idén a Vasas Illovszky Rudolf Stadionja lesz. A Fáy utcai létesítményben 16.45-től rendezik a 99 éves múltra visszatekintő SZÚR-t, vagyis a Színész-Újságíró Rangadót, 19 órától pedig Vasas-Újpest edzőmérkőzést játszanak. A színészeknél pályára lép többek között Nemcsák Károly, Eperjes Károly, Straub Dezső, Laklóth Aladár, Puskás Péter és Balázs Pali, míg a Borsi László vezette újságíróknál Menczer Tamás, Szöllősi György, Várkonyi Sándor, Szalóczy Pál, Mohay Bence, P. Fülöp Gábor, Csillag Péter és Somogyi Zsolt.

Az érdeklődők több helyszínen betekinthetnek a profi labdarúgás hátterébe, így az öltözőkbe, a rehabilitációs helyiségbe, a fitneszterembe vagy akár a VIP-részlegbe.

A rendezvény napján az épülő Puskás Aréna látogatóközpontja is várja majd a futballrajongókat, akik bepillanthatnak az aréna történetébe és az építési munkálatokba. A látogatóközpontban 3D és virtuális valóságot használó technikákat is ki lehet próbálni. A Fehérvár FC eddig nem látott mez- és belépőkiállítással készül, Pakson a Gellei Imre vezette magyar öregfiúk válogatott mérkőzik meg a Paksi Legendákkal, Győrben az ETO All Stars előbb a Gyirmót öregfiúkkal, majd a szurkolók csapatával találkozik.

A futball iránt érdeklődők több klubnál sportfoglalkozások keretében tekinthetnek be a labdarúgók mindennapjaiba: kipróbálhatják, milyen egy kapusedzés, vagy egy erőnléti foglalkozás. A drukkerek néhány csapatnál összemérhetik tudásukat a profi játékosokkal dekázásban, fejelgetésben, X-boxban, teqballban vagy lábteniszben.

Több helyszínen utánpótlástornát vagy felnőtt kispályás kupát terveznek a klubok, és a legtöbb pályán villanyfényes gálamérkőzéssel zárul a program. A Ferencváros a stadionját és a múzeumát nyitja meg, a Mezőkövesd szeptember 6-án mutatja be a legújabb mezét, a Hajdúszoboszló pedig az új lelátót és a villanyvilágítást avatja fel.

A programsorozaton – részben előzetes regisztráció után – az első helyszínen megvásárolható karszalaggal lehet részt venni, amely az 5-14 évesek számára 100, az idősebbeknek 500 forintba kerül majd, a sportfelszerelést azonban mindenkinek magának kell vinnie. A szervezők abban bíznak, hogy jó idő esetén több mint 20 ezren vesznek majd részt az eseményeken.