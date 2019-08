Most pénteken lesz az Állatkertek Éjszakája

E héten pénteken, azaz augusztus 30-án tartják meg a VIII. Állatkertek Éjszakáját. A Fővárosi Állat- és Növénykertben este 7-től éjfélig várják a nagyközönséget rengeteg programmal, látnivalóval és élménnyel. Közkívánatra idén először korlátozott, limitált számban lehet majd jegyet váltani. Az Állatkert mindenkinek az a jegyek elővételben történő megváltását javasolja: az ár így kedvezményes, és a sorban állás is elkerülhető.

A nyár utolsó péntek estéje az Állatkertek Éjszakája hagyományos dátuma. Idén ez augusztus 30-ára esik, vagyis a VIII. Állatkertek Éjszakájára ezen a héten pénteken kerül sor. Országszerte tizenkét település tizenhárom állatkertjében, vadasparkjában, állatos bemutatóhelyén várják majd a látogatókat különleges esti programokkal – olvasható az állatkert közleményében.

A Fővárosi Állat- és Növénykertben péntek este 7 órakor nyitják meg a kapukat az Állatkertek Éjszakájára érkező látogatók előtt: a főbejáraton, az Elefántház melletti kapun és a Holnemvolt Vár kapuján is be lehet majd lépni. A különböző programok 11 utánig tartanak, és éjfélig lehet majd a kert területén maradni.

Az Állatkert több pontján az épületekre, a sziklafelszínre és a fák lombkoronájára vetített fényfestésben lehet majd gyönyörködni. A Főkapunál filmvetítés és arcfestés fogadja a látogatókat, de itt lesz a helyszíne a QuartzBox homok- és festékanimáció vetítésnek is. Az Ausztrálháznál közelről lehet majd ismerkedni az aranyos cukormókussal, a kuszkusszal és a szakállas agámával. A Pálmaházban az est folyamán kétszer is lesz trópusi vihar, a tóparti sétányon pedig a csillagos ég látnivalóival lehet majd ismerkedni avatott csillagászok, és persze teleszkóp segítségével. Lesz jégszobrász bemutató és fénytánc, illetve többféle zenés program, többek között a Kistehén zenekar fellépésével.

Rengeteg állatbemutató, látványetetés és tréning is lesz, így például oroszlánfóka tréning esti kivilágításban, elefánt tréning, zsiráf és orrszarvú etetés, sőt, látványetetést tartanak a cebui disznóknál, a komodói sárkányoknál, az aldabrai óriásteknősöknél és a kis tigrispitonoknál is.

Az elmúlt évekhez képest újdonság lesz, hogy jegyeket ezúttal korlátozott, limitált számban lehet majd váltani. Éppen ezért a szervezők mindenkinek azt javasolják, hogy ne hagyják a jegyek megváltását az utolsó pillanatra. Az elővételben történő jegyváltással elkerülhető a sorban állás, ráadásul az elővételes jegyek kedvezményes áron érhetők el.

Az elővételben – augusztus 29-ig – megváltott jegyek 5500 forintba kerülnek, a 14 éven aluli gyermekek részére 3500 forintos jegyek válthatók. A helyszínen, az esemény napján, tehát augusztus váltott teljes árú jegyek 6000 forintba, illetve a gyermekek esetében 4000 forintba kerülnek majd, természetesen csak abban az esetben, ha a jegyek addigra nem fogynak el.

Ahogy az elmúlt években, idén is lesz lehetőség kombinált jegyek váltására, amelyek a Fővárosi Állat- és Növénykert mellett a Budakeszi Vadasparkba és a Tropicariumba is érvényesek. Sőt mi több, utóbbi két helyszínen ezeket a jegyeket az Állatkertek Éjszakáját követő két hétvégi napon is fel lehet használni.

A Pécsi Állatkert is két estén át várja majd a rendezvényre a látogatókat.