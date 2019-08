Búcsúzik erre az évre a Balatoni Nyár

A hét végén véget ér a Duna Televízió egyik legnépszerűbb szünidei műsora, a Balatoni Nyár. A magazinműsor idén közel 1500 vendéget fogadott, a műsorvezetők hatszáz beszélgetést vezényeltek le, érintve majdnem ezer témát. Rátonyi Kriszta elárulta, nem csak a műsort, a kollégákat is hiányolni fogja most, hogy véget érnek a balatoni munkanapok.

Rátonyi Kriszta és Forró Bence, műsorvezetők (Fotó: Duna TV)

69 adás, több, mint 900 téma, 400 videós bejátszó, 600 beszélgetés, közel 1500 vendég – ez az idei Balatoni Nyár mérlege, ahol a műsorvezetők és a meghívottak együtt nagyjából 90 órát töltöttek a sminkesek székében és naponta több kilométert gyalogoltak a nyitott, kültéri díszletben – olvasható a műsor közleményében.

A Duna Televízió egyik legnépszerűbb nyári műsora a hétvégén ér véget, a műsorvezetők – Rátonyi Kriszta, Szabó Erika, Forró Bence és Vida Péter – pedig már most szomorúak, olyan számukra ez a néhány hét a magyar tenger partján, mint egy hosszúra nyúlt nyaralás.

„Eddig talán ez volt a legjobb Balatoni Nyaram” – mesélte Rátonyi Kriszta, aki az utolsó adáshét egyik házigazdája.

A műsorvezetőtársammal, Forró Bencével nagyon egy hullámhosszon voltunk, könnyű, gördülékeny és a vártnál is jobb volt közös munka, és a nézői visszajelzések alapján úgy tűnik, ők is szerettek minket és azt, amit csinálunk. A forgatásokon túl is sok időt töltöttem lenn a Balatonnál, így nálam ezen a nyáron a pihenés és a munka kiegészítette egymást – tette hozzá a műsorvezető.

A műsorvezető már sokadjára dolgozik a Balatoni Nyárban, így a műsorkészítők jó részét ismeri, elárulta, idén civilben is sok időt töltött együtt a kollégáival.

A stábbal nagyon összekovácsolódtunk, összetartó csapat lettünk, sok közös programon vettünk részt a környéken, igazi barátságok szövődtek – mondta, hozzátéve, nagyon fog hiányozni mindenkinek az itt töltött jó néhány hét és a balatoni munka.

Idén minden műsorvezetőnek volt saját rovata, Vida Péter a lovaglást és a lovas turizmust mutatta be a nézőknek.

Nemcsak azt kaptam tőle, amit vártam, hanem sokkal többet: az öt műsorvezetői héten öt különböző helyet látogattam meg – úgy az északi, mint a déli parton –, lovagoltam karámban és terepen, hajtottam fogatot és még szőrén is ültem. Biztos vagyok benne, hogy ezeket a helyeket egyedül vagy családosan újra felkeresem majd – árulta el élményeiről.