Világsztárok és több száz program augusztus 20-tól Zamárdiban

Indul a STRAND és a B my Lake!

Augusztus 20-24. között hetedszer nyitja meg kapuit Zamárdiban a STRAND és a B.my.Lake fesztivál.

Hét éve a MOL Nagyon Balaton keretében azzal a szándékkal indult útjára e két esemény, hogy augusztus végén – akkor, amikor a tóparti helyek jó része bezár – turistákat vonzzon a Balatonra. Az idei évben várhatóan minden eddiginél többen érkeznek Zamárdiba ezen az öt napon.

A STRAND legnagyobb vonzerejű világsztárja Dimitri Vegas & Like Mike, Anne-Marie, a Bastille, Jason Derulo, Jonas Blue és John Newman, míg a fesztivál szomszédságában zajló B my Lake-en Sven Väth, a Tale of Us, Adam Beyer és Amelie Lens koncertét várják a legtöbben. A STRAND és B my Lake azonban jóval tartalmasabb kínálattal bír, mint ami a plakátokról kiderül.

A két fesztivál az idei évtől már nemcsak készpénzmentes, de a műanyag poharakat is felváltja a visszaváltható repohár.