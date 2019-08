Elkezdődtek a nemzeti ünnep központi rendezvényei

Vasárnap délelőtt megnyílt a Magyar Ízek Utcája, közben a keddi tűzijáték előkészületei fontos részhez érkeztek: már telepítik a bombákat a Lánchídra. Ebben az évben délebbre vitték a tűzijáték helyszínét, így a Parlament és az Erzsébet híd közötti szakaszról lehet majd a legjobban látni. Ha kell, egy gombnyomással meg lehet szakítani a műsort, de továbbra is úgy tűnik, hogy az időjárás rendben lesz – hangzott el az M1 Híradójában.

A fénybombák nagy része már bele is került a vetőcsövekbe,

a Lánchídon egymás mellett sorakoznak a különböző lövedékek,

rakéták, amiket számkódok alapján pontos sorba rendeznek. A szakemberek a következő két napban több mint hatezer pirotechnikai elemet kötnek majd be, amihez összesen mintegy 55 kilométer hosszú vezetéket használnak.

Az augusztus 20-i tűzijáték pirotechnikai eszközeit telepítik az Erzsébet hídon (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Zenei aláfestés ütemére robbannak majd

A bombák – kizárólag magyar dalokból álló – zenei aláfestés ütemére robbannak majd, a szervezők idén több mint 26 ezer látványeffektel készültek, amelyeket 9 helyszínről, a Lánchídról, az Erzsébet hídról, valamint a Dunán állomásozó uszályokról lőnek majd föl. A pirotechnikai eszközöket pedig a legkorszerűbb speciális szoftver vezérli.

Az előrejelzések szerint

esőtől és széltől nem kell tartani

az ünnepi hosszú hétvégén, így a szervezők mintegy 200 ezer nézőre számítanak a helyszínen. Az Országos Mentőszolgálat is felkészült az ünnepre, több tucat mentőautó lesz a környéken, és egy külön irányító központban ügyelnek majd arra, hogy ha kell, rögtön tudjanak segíteni. A fényparádé este 9 órakor kezdődik és nagyjából 30 percig tart majd.



Élőben közvetíti a műsort a Duna

A tűzijáték az Országház és az Erzsébet híd közötti szakaszról lesz a legjobban látható. A mozgáskorlátozottak és a fogyatékkal élők pedig idén is a Kossuth téren, elkülönített partszakaszról nézhetik majd a látványos fényparádét. Aki pedig otthonról követné, a Duna Tv idén is élőben közvetíti műsort.

A Duna-partra már

kedden délelőtt is érdemes kilátogatni,

negyed 10-től ugyanis látványos honvédségi légi- és víziparádéval várják az érdeklődőket – közölte a közmédia tudósítója.

Az ünnepi rendezvények miatt Budapest több kerületében is forgalomkorlátozásokra kell készülni. A Lánchidat, a Clark Ádám teret, az Alagutat és a Várkert Bazár környékét már lezárták az autók elől, de a következő napokban számos forgalmas útszakaszon és a rakpartokon is változik majd a forgalmi rend.

A rendezvényekre, így a tűzijátékra is érdemes időben elindulni, mert arra kell számítani, hogy a legtöbb helyszínt tömegközlekedéssel vagy gyalogosan lehet csak megközelíteni.

Megnyílt a Magyar Ízek Utcája

Már a nyitás pillanataiban is hömpölygött a tömeg a Magyar Ízek Utcájában, és ez így maradt egész nap. Ebben az évben a Kárpát-medence különböző tájainak népi ételeivel lehet megismerkedni és szokás szerint meg lehet kóstolni Magyarország tortáját, valamint a cukormentes tortát.



A Kárpát-medence valamennyi tájáról

150 kiállító kínálja ételeit a Magyar Ízek Utcáján.

A nagymuzsai asszonyok lépésről lépésre mutatták, hogyan készül a szilvalekvárral töltött szalagos fánk. A mohácsi, cserépedényben főtt sokacbab receptjét pedig bárki elolvashatja és haza is viheti. Részletes receptet nem, de komoly gasztronómiai élményt kaphatnak azok, akik megkóstolják a legendás karcagi birkapörköltet. Az egyedülálló öntöttvas lábasban készülő étel 2013 óta a hungarikumok közé tartozik.

A Magyar Ízek Utcájában kóstolhatják meg elsőként az emberek Magyarország tortáját és cukormentes tortáját, vagyis a Boldogasszony csipkéjét és a Kicsi gesztenyét. Ahogy nagy sikere van a Szent István napi kenyérnek, a Szerencsetarsolynak is.

A Magyar Ízek Utcája rendezvény (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

Idén 10. alkalommal szervezik meg az eseményt

A rendezvényen külön helyet kapott a Slow Food mozgalom. Tagjai elkötelezettek a hagyományok, valamint a gasztro-kulturális sokszínűség megőrzésében. Itt megkóstolható a híres noszvaji szilvalekvár, ami cukor nélkül készül és olyan sűrű, hogy megáll benne a kanál.

A Magyar Ízek Utcájának védegylete idén 10. alkalommal szervezi meg az eseményt, amelyre

minden évben több tízezren látogatnak el.

Koncerteken is részt vehetnek a látogatók, a Beatrice mellett Deák Bill Gyula, a Hooligans és a Csík zenekar is fellép. A Magyar Ízek Utcája mellett a Mesterségek Ünnepe is várja a látogatókat a Várban még hétfőn és augusztus 20-án is – közölte az M1.