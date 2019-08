Több mint ezer jelmezes vonul fel a Savaria Történelmi Karneválon

Szombathelyen több mint ezer jelmezes vonul fel augusztus 23-án és 24-én, a hat történelmi kort megidéző karneválon.

A karneválon azok a gyermekek is részt vesznek, akik a testvérvárosi kapcsolat keretében most a Balaton-parton üdülnek – mondta el Puskás Tivadar (Fidesz-KDNP), Szombathely polgármestere a csütörtöki sajtótájékoztatón. A Karneválszínház új előadással készül a rendezvénysorozatra: Carlo Goldoni a Főnök meg én meg a főnök című, sok-sok humorral átszőtt vígjátékát már augusztus 15-én, csütörtökön bemutatják – jelezte Réthly Attila, a darab rendezője és egyben a megyeháza udvarán kiépített díszletek tervezője. Kitért arra is, hogy az eredeti, Két úr szolgája című művet Hamvai Kornél fordításában és adaptációjában láthatja a közönség.

A karneválnyitó ceremónia augusztus 22-én lesz, a karneváli hétvégén csaknem harminc helyszínen mintegy 400 eseménnyel várják a látogatókat.

Karneváli felvonulás

A programsorozat leglátványosabb eseménye a pénteki és a szombati karneváli felvonulás lesz: csaknem 1200 jelmezes járja majd végig a város utcáit. A hagyományőrző csoportokhoz „civilek” is csatlakoznak: a városban élő polgárok és a turisták is történelmi jelmezt öltenek magukra és részt vesznek a felvonuláson – ismertette Grünwald Stefánia, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Csapláros Andrea, a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány kuratóriumi elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a karnevál ideje alatt az Iseum szervezésében arra is lehetőség nyílik, hogy a látogatók (előzetes bejelentkezés alapján, szakmai vezetővel) az OTP épülete alatt sétát tegyenek és megtekintsék az ókori Savariát.

Kétezer évvel ezelőtt felszolgált ételek

A Művészetek utcájában is számos programmal várják a látogatókat, a Bartók Teremben Mácsai Pál és Huzella Péter tart augusztus 23-án Villon-estet. A Guszto téren a vendégek a kétezer évvel ezelőtt felszolgált ételek újra gondolt változatait is megkóstolhatják – sorolták a programokat a szervezők.

Grünwald Stefánia az MTI-nek elmondta: a Savaria karnevál a város legjelentősebb, legnagyobb tömeget megmozgató eseménye, a karneváli hétvégére a szálláshelyek nagy részét már februárban lefoglalják.

Idén 20. alkalommal rendezik meg az „újkori” Savaria Történelmi Karnevált. A rendezvénynek az 1960-as években nagy hagyománya volt a városban, majd több évtizedes szünet után 2000-ben indították újra, az esemény sikere azóta is töretlen – idézte fel a karnevál történetét.