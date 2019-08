A Sziget Fesztiválon mobil kormányablak és a Budapest Pont is elérhető

Negyedik alkalommal települ ki a Sziget Fesztiválra kormányhivatal, amellyel az a cél, hogy a fesztiválozókat információkkal segítsék, és, ha szükséges ügyeket is tudjanak intézni – mondta a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára.

Tuzson Bence közölte a mostani kormányhivatali kitelepülés egyik legfontosabb célja, hogy az egészségmerőzést népszerűsítsék, felhívják a figyelmet a mozgás, a hidratálás fontosságára, valamint a tudatmódosító szerek veszélyeire.

A legfontosabb, hogy az idelátogatók a kormányzattól minden segítséget megkapjanak az ügyintézéshez, az egészségmegőrzéshez, valamint a gondtalan és felhőtlen szórakozáshoz – jelentette ki az államtitkár.

Uzsák Katalin, a fővárosi kormányhivatal főigazgatója elmondta, az idei fesztiválon a népegészségügyi terület, az egészségmegőrzés áll a tevékenységük központjában. Példaként említette, hogy bemutatják, a helyes kézmosás és a kullancseltávolítás technikáját. A tudatmódosító szerek veszélyeire is felhívják a figyelmet, az érdeklődök egy részeg állapotot szimuláló szemüveget is kipróbálhatnak – közölte.

A fesztivál teljes időtartama alatt a kormányablak buszban igényelhető e-személyi igazolvány, vezetői engedély, és ügyfélkapu regisztrációt is el lehet végezni. A kormányhivatal munkatársai fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket is végeznek, az első napon, szerdán 42 ellenőrzést folytattak le, és csak apróbb szabálysértéseket észleltek. A fesztivál ideje alatt a többi mellett ellenőrzik a személytaxik szolgáltatását is – tette hozzá Uzsák Katalin.

Bán Teodóra, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK) ügyvezető igazgatója elmondta, a BFTK célja a kitelepüléssel a hiteles tájékoztatás, az ügyintézés és Budapest népszerűsítése az idelátogatók körében.

A BFTK a fesztiválozóknak a főváros különböző – kulturális, sport – szolgáltatásait is ajánlja. Továbbá ingyenes városnéző sétákat szerveznek, ezzel a korábbi évek tapasztalata alapján is sokan élnek – közölte.

A fővárosi kormányhivatal és a BFTK a Budapestinfo Pont háznál mobil kormányablakkal, valamint turisztikai tájékoztatással, álláskeresési tanácsokkal, városnéző túrákkal segíti a látogatókat. A Budapestinfo Pont szerdától augusztus 13-ig minden nap 10-től 21 óráig tart nyitva.