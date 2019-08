RPG játék készül N.K. Jemisin A megtört föld című fantasy trilógiájából

N.K. Jemisin trilógiája már a megjelenése óta hatalmas népszerűségnek örvend, amit az is bizonyít, hogy három egymást követő évben nyerte el a Hugo-díjat – olvasható a The Verge hírei közt.

A rajongók hamarosan maguk is felfedezhetik ezt a különleges apokaliptikus világot, ugyanis a Green Ronin Kiadó bejelentette, hogy a trilógián alapuló szerepjátékot készül a piacra dobni.

