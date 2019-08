Különleges dél-koreai produkciók a Sziget fesztiválon

A Modern Table kortárs táncegyüttes, az egyik legnépszerűbb könnyűzenei csapat, az Idiotape, egy újcirkuszi társulat és egy halálközeli élménnyel dolgozó performansz is látható Dél-Koreából a Sziget fesztiválon - közölte a budapesti Koreai Kulturális Központ az MTI-vel.

Mint írták, az elektro-rockot játszó szöuli Idiotape trió augusztus 9-én pénteken lép fel a Szigeten az Europe Stage-en. Zenéjükre a hatvanas-hetvenes évekbeli koreai rockzene, valamint a Doors, a Radiohead, a Metallica és a Pantera volt hatással.

Augusztus 10-én és 11-én este a Színház- és Táncsátorban lép fel a Modern Table dél-koreai kortárs férfi táncegyüttes. A düh, a bánat és a félelem tudatállapotait megjelenítő Darkness Poomba című darabjuk egy ősi koreai dal, a Poomba újraértelmezése táncban.

Az Elephants Laugh társulat helyspecifikus, közösségi performanszokat ad elő. Európai turnéjuk egyik állomása a Sziget, ahol augusztus 8-án és 9-én a Muljil című darabjukat láthatja a közönség. Az előadást a koreai Jeju-sziget női búvárai, a haenyeo-k kockázatos szabadtüdős merülései ihlették.

A dél-koreai BONGnJOULE társulat The Road to Heaven újcirkuszi produkcióját augusztus 8-13. között naponta egyszer adja elő a fesztiválon. Az élőzenés, rúd- és kötéltáncos darab egy férfi küzdelmeit mutatja be a városi, elidegenedett közegben.

A közlemény kitér arra, hogy a budapesti Koreai Kulturális Közponban ingyenes kpop kurzust szerveznek kpop-rajongók számára. A K-Pop Academy profi oktatók segítségével ének- és táncórákat kínál olyan érdeklődők számára, akik szeretnék mélyebben megismerni Koreát és a koreai popkultúrát.