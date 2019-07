Szeptemberben ismét Budapesti Klasszikus Film Maraton lesz

Budapest több mozija mellett idén Egerben és Győrben is vetítésekkel jelentkezik a Budapesti Klasszikus Film Maraton; a harmadik alkalommal meghirdetett programsorozat szeptember 4. és 11. között mintegy 100 filmklasszikust vetít le és több filmcsillagot is vendégül lát.

A Volt egyszer egy Vadnyugat című filmet vetítették a Budapesti Klasszikus Film Maratonon a Szent István téren (Fotó: MTI/ Mohai Balázs)

A restaurált klasszikus filmek seregszemléjeként számon tartott filmmaraton központi témája idén a film és a zene csaknem 125 éves kapcsolata lesz – közölte az MTI-vel a fesztivált szervező Magyar Nemzeti Filmalap.

A filmmaraton helyszínei az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Toldi Mozi, a Budapesti Francia Intézet és a Puskin mozi, és ismét lesznek szabadtéri vetítések a Szent István-bazilika előtt is. Eger idén is átveszi a fesztivál programját, és a szeptemberi Győri Filmnapok is válogat a bemutatott filmekből.

A filmzenetörténeti válogatásban helyet kapnak megzenésített némafilmklasszikusok, világhírű musicalek, mint a My Fair Lady, az Ének az esőben, az Óz, a csodák csodája, de legendás film noirok a Máltai sólyomtól A Szamurájig, western eposzok, a filmművészet kiemelkedő zenei témájú kultfilmjei – mint a Ragtime, a Jazz Királya, a Mindhalálig zene, a Hair, az Evita, a Rocky Horror Picture Show –, továbbá magyar zenés filmek is.

„A Budapesti Klasszikus Film Maraton célja, hogy újszerűen, érdekesen mutasson be értékes, frissen restaurált, a magyar és az egyetemes filmörökség részét képező klasszikus filmeket, ezzel is megszólítva a fiatalokat. Filmritkaságokat és +újrahangszerelt+, népszerű filmeket állítunk középpontba – mindezt nagyvásznon, varázslatos, igazi moziélményként” – idézi a közlemény Ráduly Györgyöt, a Magyar Nemzeti Filmalap – Filmarchívum igazgatóját.

Először láthatja a közönség a teljeskörűen restaurált Meseautót, melyhez kiállítás is kapcsolódik majd. A rendszerváltás 30. évfordulóját pedig külön filmes blokkal ünnepli a fesztivál: a nyolcvanas évek számos magyar zenés kultuszfilmjének frissen felújított változatát is vetítik (Eszkimó asszony fázik, Kopaszkutya, István, a király).

A filmmaraton tiszteleg a háromszoros Oscar-díjas magyar filmzeneszerző, Rózsa Miklós és az Oscar-díjas Kertész Mihály (Michael Curtiz) életműve előtt. Külön blokkban mutatják be a filmművészet meghatározó női alkotói – köztük Mészáros Márta, Agnes Varda, Putty Lia (Lya de Putty) és Bánki Vilma (Vilma Banki) – filmjeit is.

A programsorozat vendége lesz Michael Nyman filmzeneszerző (a három Oscar-díjjal kitüntetett Zongoralecke zeneszerzője és Peter Greenaway kultikus filmjeinek alkotótársa); Pierre Richard, a francia vígjátékok sztárja, a Balfácán, a Félénk vagyok, de hódítani akarok, a Magas szőke férfi felemás cipőben főszereplője; Udo Kier német származású amerikai színész, Bódy Gábor Psyché című filmjének főszereplője, valamint Magda Vásáryova színésznő, akit Jirí Menzel Sörgyári capricciójának szereplője.

Szabó István Édes Emma, Drága Böbe című filmje a Filmarchívum és a Filmlabor által restaurált változatának bemutatójára Budapestre érkezik a film főszereplője, Johanna Ter Steege is. A fesztivál vetítéssorozattal emlékezik meg az év elején elhunyt magyar producerről, Andy Vajnáról is.

A Szent István-bazilikánál idén hat estén várják a közönséget ingyenes szabadtéri vetítések. Óriásvásznon lesz látható Jankovics Marcell teljes körűen restaurált remekműve, a János vitéz, Koltay Gábor zenés filmje, az István, a király 4K-ban felújított képi és Dolby hangminőségben, valamint a Macskafogó is.

Pierre Richard jelenlétében vetítik a Magas szőke férfi felemás cipőbent; Dziga Vertov klasszikusát, az Ember a felvevőgéppelt pedig Michael Nyman zenéje kíséri.

Az filmmaratont nemzetközi filmszakmai előadások, workshopok, mesterkurzusok, zenés programok, dokumentumfilm vetítések és plakátkiállítás kísérik.