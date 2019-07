II. Rákóczi Ferencről és Ady Endréről is megemlékeznek az idei Zempléni Fesztiválon

Az idei Zempléni Fesztiválon II. Rákóczi Ferencről és Ady Endréről is megemlékeznek, a rendezvényen augusztus 9. és 18. között komolyzenei és dzsesszkoncertek, irodalmi estek és kiállítások is várják a közönséget – hangzott el az M1 csütörtöki adásában.

Turjányi Miklós fesztiváligazgató a műsorban elmondta: a programsorozat helyszínei közé idén újra bekerült Kassa, így a II. Rákóczi Ferenc-emlékév eseményeként a Liszt Ferenc Kamarazenekar augusztus 16-án a kassai Rodostói-ház udvarán ad hangversenyt, míg a sárospataki Rákóczi-várban kiállítást rendeznek.

A fesztiválon a komolyzene minden válfaja megszólal a szólókoncerttől kezdve a nagyzenekari, nagykórusos produkciókig.

Az augusztus 17-i filmzenekoncerten a Tokaj Fesztiválkatlanban a legnépszerűbb filmzenékből készített összeállítás hangzik el a Budapesti Akadémiai Kórustársaság és a Budafoki Dohnányi Zenekar (BDZ), összesen mintegy 200 művész előadásában – fűzte hozzá.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy több mint egy tucat dzsesszkoncert is lesz, fellép többek között az Új Binder Quartet, Szőke Nikoletta és a Káel Norbert Jazzical Trio, de Ausztriából is érkezik együttes. Koncertet ad Szarka Tamás és a Ghymes, A megérthető zene sorozatban pedig Beethoven IX. szimfóniájának IV. tétele szólal meg.

A fesztiváligazgató kiemelte a programoknak helyet adó helyszínek – többek között borászatok, kastélyok, templomok – változatosságát, valamint felhívta a figyelmet a napközbeni időtöltési lehetőségekre is, így például a csónakázásra és kirándulásokra.

A fesztiválnak Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs és Tokaj mellett több zempléni település, egyebek mellett Mád, Tarcal, Taktaharkány és Tolcsva szabadtéri helyszínei és műemlékei adnak otthont 40 helyszínen. A komolyzenei és dzsesszkoncertek mellett borterasz, tematikus napok, kirándulókoncertek és tárlatok is várják a közönséget.