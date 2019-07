Ma van Japánban a Tanabata csillagfesztivál

A fesztivál eredete egy kínai legendára vezethető vissza, melyben a két szerelmes fiatal, Orihime, a szövőlány és Hikobosi, a pásztorfiú (a Vega és az Altair csillagok megtestesítőiként) ezen az egyetlen napon, azaz a holdnaptár szerinti hetedik hónap hetedik napján találkozhatnak egész évben.

7 July is Tanabata, also known as the star festival. It is celebrated to commemorate the romantic story of two lovers represented by the stars Vega and Altair, who are only allowed to meet each other once a year when the skies are clear pic.twitter.com/TFi844Vt0G

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 7, 2019