Művészek pihenőgubói is helyet kapnak a szentendrei Duna-parton

Szentendrei kötődésű művészek pihenőgubói is helyet kapnak a megújuló szentendrei Postás strandon.

A legendás szentendrei Postás strand a 60-70-es években élte fénykorát. Később romlani kezdett az állapota, a hely is hanyatlani kezdett, és csak 2016-ban lett ismét hivatalos szabadstrand a 300 méter hosszú, homokos partszakasz, amely a belvárossal párhuzamosan fut – mondta el Verseghi-Nagy Miklós polgármester az MTI-nek. Közölte, a mögötte található park is felújításra szorult, az időközben végzett korrekciók nem tudták visszaadni ligetes jellegét, és nem tudtak közösségi funkciót adni neki.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) csaknem 100 millió forintos támogatásával most felújítják a játszóteret, új játszóeszközöket telepítenek és fitneszparkot is létrehoznak. A strandröplabda-pálya lelátót kap, járdákat építenek, kerékpáros pihenőt alakítanak ki, a tűzrakó helyeket közelebb helyezik a parthoz, és egy új lejárót is megnyitnak a strand megközelítésére. A part közelében öltözők, tusolók épülnek és baba-mama kuckót alakítanak ki.

parton szentendrei képzőművészek jóvoltából 3, naptól védő, félgömb formájú gubó is helyet kap.

Az újjászületett szabadstrandot és a mellette lévő területet a július 20-21-i Ister Napokon adják át.