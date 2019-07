Idén kétnapos programsorozattal készülnek Balatonlellén a Cirkuszok éjszakájára

A nagy érdeklődésre való tekintettel idén kétnapos programsorozattal készül a július második hétvégéjén megrendezendő Cirkuszok éjszakájára a Magyar Nemzeti Cirkusz Balatonlellén.

A Cirkuszok éjszakáján a Magyar Nemzeti Cirkusz mellett idén a Fővárosi Nagycirkusz, a Richter Flórián Cirkusz és az Eötvös Cirkusz várja különleges programokkal a közönséget.

A programsorozat ezúttal is elefántfürdetéssel kezdődik majd a balatonlellei Napfény Strandon július 12-én. Az afrikai elefántok pénteken 13 órakor indulnak a Cirkusz térről a partra, ahol hivatásos tűzoltók zuhanyoztatják majd az állatokat – olvasható a szervezők közleményében.

Este 8 órától a közönség a Magyar Nemzeti Cirkusz 25 éves Jubileumi Gálaműsorának kibővített változatát tekintheti meg a Cirkusz téren felállított óriás sátorban. Az előadást cirkusz zenekara kíséri. A szervezők mindkét napon porondlátogatásra és állatparki sétára invitálják az érdeklődőket.

A Fővárosi Nagycirkuszban a Cirkuszok éjszakáján, július 13-án 19 órakor meghosszabbított előadással várják a nézőket. Az előadásban a Repülőcirkusz műsor fellépői mellett a most végzett, pályakezdő artisták produkciói is láthatók lesznek. Az előadást azok is megtekinthetik a Cirkuszok éjszakáján, akik a július 13-i délelőtti vagy délutáni műsorra váltották meg jegyüket.

A cirkusz emeletén látható, a Fővárosi Nagycirkusz 130 éves múltját bemutató „Nincs mááásik!” című kiállításon pedig kurátori tárlatvezetések lesznek.

A Richter Flórián Cirkusz Zamárdiban július 13-án, szombaton a Showtime című előadás extra fellépőkkel kibővített változatával készül. Ugyanezen a napon az Eötvös Cirkusz az Egyszerűen Nagyszerű előadás különleges változatával várja a közönséget Miskolcon. Az előadás előtt játszóház, ugrálóvárak, csúszdák várják a legkisebbeket a miskolci Tesco parkolójában.

