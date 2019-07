Menczer Tamás: Európának olyan vezetőkre van szüksége, akik tisztelik az európai nemzeteket

A magyar kormány szerint Európának olyan vezetőkre van szüksége, akik tisztelik az európai kultúrát, az európai nemzeteket – hangsúlyozta a Menczer Tamás államtitkár a magyar kulturális diplomáciai hálózat éves konferenciáján kedden Budapesten.

Brüsszelben jelenleg súlyos viták folynak arról, hogy kik legyenek Európa vezetői. A „liberálisok lázálma” szerint Európa akkor lesz szép, ha egyfajta „olvasztótégelybe” teszik az európai nemzeteket és kultúrát, és összekeverik mindenfajta idegen kultúrával, a magyar álláspont ezzel szemben az, hogy Európa akkor szép és erős, ha egymás kultúráját tisztelő, és a sajátjukat megőrző nemzetekre épül – jelentette ki a KKM tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára.

Menczer Tamás emlékeztetett arra, hogy a kultúrdiplomácia bizalomépítő és -erősítő tevékenység, amely olyan kapukat is megnyit, amelyeknél a politika nehezebben halad. Ebben a kulturális intézeteknek és a kulturális ügyekkel foglalkozó szakdiplomatáknak kiemelt jelentőségük van, hiszen ők teszik láthatóvá a magyar kultúrát külföldön – mutatott rá. Az államtitkár szerint 2018-ban világszerte 3100 magyar kulturális és tudománydiplomáciai projekt valósult meg, köztük több kulturális évad, emlékév, kiemelt kulturális megjelenés.

Kulturális évadok

Menczer Tamás kiemelte a Magyar Állami Operaház és a Magyar Nemzeti Balett egyesült államokbeli vendégszereplését kísérő High Note Hungary rendezvénysorozatát, valamint azt a koncentrált magyar kulturális megjelenést, amely jelenleg is zajlik a Magyarország számára stratégiai jelentőségű Nyugat-Balkán országaiban. Tavaly is folytatódtak a 2017-ben indult Kodály-emlékév rendezvényei és 2018-ban ünnepelték világszerte a Semmelweis-emlékévet is – idézte fel.

Hozzátette, a magyar kormány az idén Dél-Koreában, Izraelben, Japánban és Kínában rendez kulturális évadokat, döntően a diplomáciai kapcsolatok felvételeinek évfordulói kapcsán. Az államtitkár emlékeztetett: Hangcsou városában magyar utcafesztivált tartottak, Magyarország volt a szöuli könyvvásár díszvendége és a darab történetében először a Magyar Állami Operaház bemutatja a Sába királynőjét Izraelben, a japán szumóbajnok pedig átvehette a Japán-Magyar Barátság Kupát.

A Publishing Hungary program 147 irodalmi projekt megvalósulását segítette elő tavaly – jegyezte meg az államtitkár, kiemelve a ljubljanai könyvvásár magyar díszvendégségét. Elmondása szerint kiemelt hangsúlyt élvez a hungarológiai képzés: jelenleg 26 ország egyetemén 48 vendégoktató tanítja a magyar nyelvet és a magyarságtudományt, és a következő két évben további 25 helyet hoznak létre. A külföldi magyar emlékhelyek megőrzésére idén 40 millió forint jut és folyamatban van a külföldi magyar intézethálózat arculatának megújítása is – tette hozzá Menczer Tamás.

Együttműködési megállapodás

A KKM államtitkára és Havas Ágnes, a Magyar Nemzeti Filmalap igazgatója a konferencia kezdetén a két szervezet közötti együttműködési megállapodást írtak alá, amely a magyar filmalkotások bemutatását könnyíti meg a külföldi magyar kulturális intézetekben és külképviseleteken.

Havas Ágnes és Menczer Tamás kiemelték a magyar kulturális diplomácia szerepét a magyar filmművészet, valamint a tavaly már 100 milliárd forintos teljesítményt felmutató magyar filmipar nemzetközi népszerűsítésében.