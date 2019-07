Idén még biztonságosabb lesz a Balaton Sound fesztivál

Tavaly debütált a Safety First program a Balaton Sound fesztiválon. Idén rengeteg újdonsággal bővült a program.

A tavaly 160 ezres látogatószámmal rekordot döntő Balaton Sound fesztivál idén is nagy figyelmet fordít a biztonságra a Safety First kezdeményezés révén. A tavalyihoz képest idén kétszer annyi, nyolcvan önkéntes csatlakozott a programhoz, akik között idén külföldiek is vannak – mondta el Bodnár Diána projektvezető a Duna Balatoni nyár című műsorában.



A programnak egyfajta mentális jellege is van, mégpedig az egészség védelme – közölte Hevesi Kriszta egyetemi adjunktus. Elmondta, két fontos dologra figyelnek, az egyik a prevenció, azaz a megelőzés, a másik pedig az intervenció, azaz a minél gyorsabb beavatkozás. Arról is beszélt, hogy a fesztiválon folyamatos lesz a járőrözés, amely azt fogja figyelni, hogy nincs-e valaki bajban, vagy nem érzi-e rosszul magát.

További újdonság, hogy a Balaton Sound-applikáción belül elérhető az úgynevezett SoundWatch fül, melynek segítségével meghatározható a fesztiválozók tartózkodási helye, és az alkalmazáson belül közvetlenül segítséget is kérhetnek. A SoundWatchba belépve a fesztiválozó azt is láthatja, hol található a hozzá legközelebbi Safety First pont.

A Safety First program keretén belül a fesztiválozók biztonságával kapcsolatos területek szakértői felkészítik a fiatalokat, és felhívják a figyelmüket a fesztivál során esetlegesen felmerülő problémás esetekre.

A Balaton Sound fesztivál július 3-án, szerdán kezdődik Zamárdiban.