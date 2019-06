Öt nagykoncertet is ad Japánban a nyíregyházi Cantemus Vegyeskar

Öt nagykoncertet és több kisebb műsort is ad Japánban Szabó Soma karnagy vezetésével a nyíregyházi Cantemus Vegyeskar – közölte a kórus vasárnap az MTI-vel.

Mint írták, a Cantemus kóruscsalád együttesei – Cantemus Gyermekkar, Pro Musica Leánykar és a Banchieri Énekegyüttes – huszonöt éve minden évben fellépnek Japánban, de a vegyeskar először látogat a szigetországba július 3-18 között.

A vegyeskar öt nagykoncertet ad Japánban: július 5-én a Tokyo Chatedralban, 8-án a Tokai városi Art Theaterben, 10-én a Kyoto Alty Hallban, 12-én az osakai Izumi Hallban és július 16-án a tokiói Ovada Szakura Hallban állnak színpadra. Emellett rövidebb fellépéseik is lesznek például japán kórusok vendégeként a Kavaszaki kórusfesztiválon és az oszakai Szoai Zeneakadémián.

Repertoárjukban a reneszánsz és barokk kor szerzői, Tallis, Josquin, Gesualdo, Lotti, Gabrieli és Bach; a romantika időszaka – Rachmaninov, Brahms és Pearsall -; kortárs külföldi és magyar művészek – Busto, Whitacre, Kocsár Miklós, Orbán György és Gyöngyösi Levente –, valamint a magyar kórusmuzsika klasszikusainak – Kodály Zoltán, Járdányi Pál és Bárdos Lajos – darabjai is helyet kaptak. Emellett több kortárs japán szerző műve is szerepel a műsorukban, a koncertek végén pedig könnyűzenei feldolgozásokat – Mancini, Billy Joel, ABBA – is hallhat a közönség.