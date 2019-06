Magyarország idén a Szöuli Könyvvásár díszvendége

A Koreai Köztársaság és Magyarország közötti teljeskörű diplomáciai kapcsolatok felvételének 30. évfordulója alkalmából Magyarország lett az 1954-ben alapított, szerdától vasárnapig tartó Szöuli Nemzetközi Könyvvásár díszvendége, így a magyar kultúra különleges szerepet kap a seregszemlén – közölte a Külgazdasági Külügyminisztérium az MTI-vel.

A Szöuli Könyvvásár díszvendége idén Magyarország. Ázsia második legnagyobb könyvszakmai eseményén idén 234 helyi és 32 országból érkező, 91 külföldi kiállító mutatkozik be önálló standdal. A könyvvásár megnyitóján a Külgazdasági Külügyminisztérium kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkára, Schőberl Márton köszöntő beszédében kiemelte, hogy Magyarország volt az első a volt kommunista blokkból, amellyel Dél-Korea diplomáciai kapcsolatokat létesített 1989-ben, valamint utalt a nemrégiben Budapesten történt tragikus kimenetelű hajóbalesetre és kifejezte részvétét a koreai nemzet és különösen az áldozatok családjai felé.

A magyar stand kulturális programjai között író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, filmvetítések, gyerekprogramok, koncertek, Rubik-kocka- és néptáncbemutató, mézeskalács-készítés, valamint gasztronómiai kóstolóval egybekötött könyvbemutató is várja a magyar irodalom és kultúra iránt érdeklődőket. Gárdos Péter Hajnali láz című kötetével lesz jelen, amely 2015 őszén jelent meg a Libri Könyvkiadónál. Azóta csaknem 40 országban vették meg a kötet fordítási jogát és a könyves seregszemlére jelent meg a koreai fordítás is. A vásáron az író több eseményen is fellép, lesz könyvbemutató és több dedikálás, valamint levetítik a kötet alapján készült filmet is.

Gárdos Péter filmrendező édesapja halálát követően kapta meg szülei svédországi levelezését. A levélköteg csaknem 60 éven át várta, hogy a szekrény mélyéről előkerülve megmutassa, mit jelent az újrakezdés, a kitartás, az élni akarás és a szerelem.

Jelen lesz Szöulban Oravecz Imre író is, aki a magyar és koreai irodalom kapcsolódásairól, hasonlóságairól beszélget koreai partnerével, Lackfi János Milyenek a magyarok? című kötetét mutatja be Szirtes Edina Mókus zenész közreműködésével, míg Marék Veronika és Dániel András diafilmvetítéssel egybekötött meséléssel, kézműves foglalkozással várja a koreai gyerekeket.

A magyar művészeti és tudományos innovációkat megidéző, 180 négyzetméteres díszvendégstand Szauder Dávid médiaművész, a Szövetség’39 alkotócsoport és a Nagton tervezésében és kivitelezésében valósult meg. A standon látható kiállítás magyar tervezők által megálmodott dizájnüveg felhasználásával készült, és a magyar tudósok legismertebb találmányait mutatja be a golyóstolltól a Rubik-kockán át a kontaktlencséig. Kiemelt helyet kapott a magyar megjelenés helyszínén a Moholy-Nagy László kísérletei alapján készült fénytér-modulátor, amellyel a Bauhaus művészeti irányzatának magyar alkotójára, valamint az irányzat alapításának 100. évfordulójára emlékeznek.

A találkozási pontként is működő helyszín szakmai egyeztetésekre, tárgyalásokra és az érdeklődő nagyközönség fogadására egyaránt alkalmas. A látogatók a magyar stand színes kínálatában a koreai nyelven eddig megjelent mintegy 90 magyar kiadvány mellett a legfrissebb magyar könyvtermésből válogathatnak, valamint itt vásárolhatják meg és dedikáltathatják a díszvendégség alkalmából koreai nyelven megjelent hat magyar kötetet is: Bereznay Tamás Hungarian Dessert Book, Gárdos Péter Hajnali láz, Krasznahorkai László Az ellenállás melankóliája, Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig!, Örkény István Rózsakiállítás és Szabó Magda Az ajtó című köteteit.

A könyvvásár magyar standján bemutatkozik a Vince Kiadó, a Pozsonyi Pagony, a Líra csoport, a Libri csoport és a BOOOK Kiadó is.