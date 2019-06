Tiszavirág Fesztivál lesz jövő héten öt napon át Szolnokon

Több zenés produkció, filmvetítés, kézműves vásár és hajótúra is várja június 18. és 22. között az immár tizennegyedik Szolnoki Tiszavirág Fesztivál látogatóit.

A fesztivál a város szívében nyitja a szolnoki nyári rendezvények sorát, ahova sok tízezer embert várnak – olvasható a rendezvény honlapján.

Színpadra lép többek között Little G Weevil, a francia Eskelina, a brazil Xtreme Blues Dog, az olasz La Tresca együttes, valamint a szintén francia Les Garcons Trottoirs zenekar. Először jár Magyarországon a Gasparazzo Bandabastarda olasz banda.

A Hangfoglaló program már évek óta a fesztivál partnere. A programnak köszönhetően lép fel a rendezvényen Dánielfy Gergő és az Utazók, a Carson Coma, a DLRM, a Sharon’s és az Árnyéknyúl.

A zenerajongók mellett a színházkedvelőkre is gondoltak a szervezők: idén is három előadással jelentkezik a Tiszavirág Fesztivál Nyári Színháza a Damjanich János Múzeum udvarán.

Az utolsó tűzijáték című előadásban Udvaros Dorottya és Földes Eszter játszik, a Call girl című darabban Mészáros Piroska. Minden jegy elkelt már a Francia rúdugrás című darabra, amelyben Pál András, Herczeg Adrienn, Losonczi Kata, Urbán Tibor, Felhőfi Kiss László, Kovács Patrícia lép a közönség elé.

Közkívánatra idén lesz Tiszavirág Filmszínház minden este a Verseghy parkban.

A fesztivál gasztrokínálatában kisüzemi sörfőzdék, családi borászatok és pálinkafőzdék is bemutatkoznak. A Maláta teret és a Borházak utcáját összekötő szakaszon kézműves- és őstermelői vásár is lesz, ahol komédiások, utcaszínházasok, zenészek és utcabűvészek is feltűnnek.

A fesztivál idején a Tiszán sétahajókázásra is lehetőség nyílik, Érdekes Szolnok címmel pedig városnéző séta indul szombaton a Hild térről.

A Szolnoki Tiszavirág Fesztivál részeként immár harmadik éve hangulatos fényfestést kap a református templom homlokzata és idén először a városháza épülete is. A fiatalság kötődésének erősítésére és az alkotó közösség élményének megélésére kreatív rajzpályázatot is hirdettek hagyományteremtő szándékkal a szervezők.