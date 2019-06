Ingyenes programok a pécsi Sétatér Fesztivál kínálatában

Mintegy harminc ingyenes programmal - köztük a Magashegyi Underground, a Mörk és a The Blackbirds koncertjével -, valamint kézműves gasztronómiai kínálattal várja látogatóit a Sétatér Fesztivál, amelyet június 6. és 16. között rendeznek meg a pécsi bazilika előtti téren.

A szervező Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit (ZSÖK) Kft. MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a fesztiválhoz csatlakozik a VII. Déli Kapu Nemzetközi Folklórfesztivál, amelyen megfordul a magyar és a nemzetközi folklórvilág “színe-java”.

A könnyűzenei kínálatban a Magashegyi Underground Beck Zoli közreműködésével lép színpadra, Csemer Boglárka „Boggie” nagyzenekarral ad koncertet és fellép Antonia Vai svéd-magyar énekes-dalszerző.

A Mörk soul- és funkalapokra épülő zenét játszik, a tizenöt éves The Blackbirds zenekar a Beatles 50 éve megjelent Abbey Road című nagylemeze előtt tiszteleg. Koncertezik még a latin temperamentumot képviselő Carlos Adíos, a Seven Seconds in the Future és a 10 fős funky-jazz-soul zenekar, a Junk – sorolták a szervezők.

A fesztiválon nagy szerepet kapnak a helyi együttesek is: színpadra lép mások mellett a Kubalibre, a Halott Pénz zenekar lemezlovasa, DJ Venom, a pop-rock vonalon mozgó Band On Da Moon, valamint a Psycho Mutants.

A fesztivál keretében nyílik meg a Kioszk teraszán G. Horváth Boglárka és Ménes Attila kiállítása, amelyet Ménes Attila Harmsziádák című kötetének felolvasóestje kísér.

A kézműves vásár mellett mintegy húsz gasztronómiai kitelepülő bor- és ételkülönlegességei közül válogathatnak a látogatók – olvasható az összegzésben.

A címlapfotó illusztráció.