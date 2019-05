Hatodszor szerveznek Duna-napot Torockón

Színes családi programokkal várják az érdeklődőket az idei torockói Duna Napon: a filmvetítések és koncertek mellett kiállítás és íjászbemutató is szerepel a június elsejei rendezvények között.

A Duna-napot nemzeti összetartozás napjához mindig a június 4-éhez közeli hétvégén ünnepeljük. Három színpadon fogunk dolgozni, gyerek színpad is lesz, hiszen gyereknap is less, dr. Kövér László elnök úr fog ünnepi beszédet mondani. Meghívjük a falu közösségét is a munkába, nagy örömmel teszik is ezt, ők szervezik az íjászversenyt, szerveznek lovaglást, vannak néptáncegyüttesek, közösen csináljuk ezt a programot – mondta Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt vezérigazgatója.



Dobos Menyhért hozzátette: az esemény annyira kiforrt, hogy már az esemény után augusztusban már a következő év programjainak szervezéséhez is hozzálátnak. A Duna-napra nem csak a környékről, hanem az anyaországból is érkeznek látogatók – mondta.

Torockó főterén hat évvel ezelőtt vásárolt és alakított kulturális központtá a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. egy műemléképületet azzal a céllal, hogy a szülőföldön maradást, a magyar identitás erősítését, a magyar nyelv, a magyar kultúra ápolását igyekezzen segíteni. Ehhez kapcsolódott az az ötlet, hogy a trianoni döntés évfordulójához, június 4-hez legközelebbi hétvégén egy kulturális rendezvény ünnepelje a nemzeti összetartozás napját.