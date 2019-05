Az artisták mindennapjaival ismerteti meg a közönséget egy új produkció

Rendhagyó előadással szólítja meg a gyerekeket a Recirquel Újcirkusz Társulat, amelynek új produkciója az artisták mindennapjaiba enged betekintést; A légtornász egy napja című előadás vasárnap két alkalommal látható a Müpa Műhelytitkok rendezvénysorozat keretében.

Az előadás első felvonása Vági Bence művészeti vezető és a társulat művészeinek beszélgetésein keresztül mutatja be az artisták mindennapjait és a színfalak mögött zajló munkát, míg a második részben a közönség színpadi előadás keretében láthatja a légtornászok által tökéletesített zsánerszámokat – olvasható a szervezők MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.

Az előadás első felében a társulat tagjai személyes beszámolókon keresztül tárják fel, miképp tartják formában magukat, hogyan képesek teljes körű koncentrációra, miközben akár több tíz méter magasan lebegnek a színpad felett. A darabban az előadások háttérfolyamatai is szerepet kapnak, köztük a motorkezelés vagy az egyes artistaszámok előkészítése.

A második részben a színházi elemekre helyezik a hangsúlyt: az előzőleg megismert részletek zenés, színpadi egységgé állnak össze, amelyet a társulat korábban bemutatott előadásai ihlettek, így egymás után elevenednek meg A Meztelen Bohóc, a Kristály és a Párizs Éjjel jelenetei.

A Müpa közönsége a következő hónapokban többször is találkozhat a Recirquellel, júniusban és júliusban a My Land, a Non Solus és a Párizs Éjjel is látható a Fesztivál Színházban.

