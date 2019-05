Koncertek és színházi előadások az idei Zsidó Művészeti Napokon

Swing, dzsessz- és popzenei koncertek, klezmeroperett, színházi előadások, filmvetítés, kiállítás és kortárstánc előadások is szerepelnek az idei Zsidó Művészeti Napok május 25. és június 2. között zajló fővárosi programjai közt.

A fesztivál célja, hogy új tehetségeket kutasson fel és minél többet merítsen a zsidó és izraeli kultúrából – olvasható a szervezők közleményében.

Horgas Eszter május 25-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatja be a képzőművészet ihlette Szerelmes Chagall című estjét, amelyen a fuvolaművész a festő életútját követve orosz, zsidó, francia és amerikai klasszikus és dzsessz zeneművekből válogatott feldolgozásokat játszik majd. Chagall szerepében Bálint András Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésszel találkozhatnak a nézők.

A Budapest Bár Mazel Tov Budapest című estjén elsősorban zsidó származású zeneszerzők, szövegírók budapesti témájú dalaiból válogat május 26-án a MOMkult Színháztermében. A koncerten Seress Rezső, Zsüti, Fényes Szabolcs, Márkus Alfréd vagy Horváth Jenő jól ismert dalai hangzanak majd el Kiss Tibor, Lovasi András, Németh Juci, Behumi Dóri, Keleti András és Kollár-Klemencz László előadásában.

Május 27-én rendezik a Budapest Klezmer Band önálló koncertjét

A Budapest Klezmer Band önálló koncertjét Szeretsz engem? címmel május 27-én, szintén a MOMkult Színháztermében rendezik. A zenekar sajátos zenei kompozíciókban a hagyományos jiddis motívumokat egészíti ki cigány- és népzenei elemekkel. A koncert a férfi-női kapcsolatok különböző árnyalatait mutatja be Szulák Andrea és Dunai Tamás közreműködésével.

Dés László idén alakult zenekara, a Dés László Free Sounds Quartet szintén május 27-én ad koncertet az Óbudai Társaskörben, az izraeli származású Moran Magal énekesnő pedig ugyanezen a napon lép fel a Columbus Hajó színpadán. Az énekes zenekarával, a brazil Marcos Feminellával, az izraeli Ishay Sommerrel, Shir-Ran Yinonnal és az olasz Federico Truzzival olyan legendás dalokat is játszanak, mint a Black Swan, az Under Your Bed, a One More Dance vagy Leonard Cohen Halleluja című slágere.

Szinetár Dóra színésznő Szép Mesék, Rossz mesék címmel május 30-án koncertezik a Frankel Leó utcai zsinagógában. Az esten azonos című lemezének dalaiból és kedvenc számaiból mutat be válogatást.

Louis Armstrong munkásságát elevenítik fel

Louis Armstrong munkásságát eleveníti fel a Budapest Ragtime Band és vendégük, Ónodi Eszter színművész, valamint a Papa Fleigh zenekar május 30-án a MOMkult Kupolában, de a helyszín színháztermében lép fel június 1-jén Falusi Mariann, Szűcs Gabi, Váczi Eszter és Jávori Ferenc Fegya is, akik klezmer-, pop-, swing- és souldalokból válogattak egy csokorra valót az estére.

Kováts Kriszta színész, énekes, valamint Farkas Gábriel közösen elevenítik meg a mozi világának nagy legendáit, Charlie Chaplintől Meryl Streepig, Marilyn Monroe-tól Dustin Hoffmanig, Greta Garbótól Woody Allenig, Ingrid Bergmantól Garas Dezsőig a Zenemozi – Chaplintől Felliniig című lemezbemutató koncerten a Budapest Jazz Clubban, június 2-án. Az est verseit Fábri Péter, zenéjét László Attila szerezte.

A színházi előadások sorában lesz látható a Menyasszonytánc című klezmeroperett, amelyet újra műsorára tűz a Budapesti Operettszínház. A fesztivál keretében öt alkalommal, május 17-én, 18-án és 19-én lesz látható a darab, mások mellett Gubik Petra, Szabó P. Szilveszter, Lehoczky Zsuzsa, Szulák Andrea és Kocsis Dénes főszereplésével, Béres Attila rendezésében.